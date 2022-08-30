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Авто

Серийная Tesla Semi 2023 полностью рассекречена до начала производства (фото)

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Фото: Tesla | Серийная Tesla Semi несколько отличается от прототипа

Tesla Semi поступит в производство в нынешнем году. Серийный электрогрузовик немного изменился по сравнению с прототипом, но сохраняет футуристический дизайн.

Представлены официальные фото Tesla Semi. Серийную версию электрического грузовика рассекретили перед стартом производства. Снимки появились на официальном сайте Tesla.

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С задних колес убрали аэродинамические колпаки
Фото: Tesla

До этого в Tesla публиковали только фото прототипа Semi, представленного еще в 2017 году. Напомним, ранее Илон Маск заявил, что полномасштабное производство модели стартует до конца нынешнего года.

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Tesla Semi начнут выпускать до конца года
Фото: Tesla

Визуально серийная Tesla Semi 2023 отличается от прототипа рядом деталей. Самые заметные из них – зеркала заднего вида и отсутствие аэродинамических колпаков на задних колесах. Также несколько изменена форма переднего бампера и дверных ручек.

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Серийный электрогрузовик получил большие зеркала заднего вида
Фото: Tesla

Недавно также рассекретили салон Tesla Semi. Водитель там сидит по центру, а информация выводится на два больших монитора.

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Сейчас электрогрузовик проходит финальные тесты и в Tesla уже начали его эксплуатацию. Стало известно, что первые серийные авто может получить компания PepsiCo.

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Водитель в салоне сидит по центру

Поначалу в производство поступит топовая версия модели за $180 000 с запасом хода в 800 км. Базовый вариант стоимостью $150 000 с запасом хода в 480 км добавят позже. Обе модификации смогут разгоняться до 100 км/ч за 20 с 36-тонным полуприцепом и за 5 с – без него.

Ранее Фокус сообщал, что владелец Tesla вживил чип в руку, чтобы открывать авто без ключа.