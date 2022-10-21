General Motors показали потужного конкурента Tesla Cybertruck: він уміє їздити боком (відео)

Новий GMC Sierra EV розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди і може буксирувати чотиритонний причіп. Запас ходу пікапа складає 640 км.

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США презентували новий GMC Sierra EV. Електричний пікап надійде у продаж із початку 2024 року, але замовлення на модель почали приймати вже зараз. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

[ + – ] Пікап може живити електрикою цілий будинок Фото: General Motors

Sierra EV — вже другий електропікап у лінійці GMC і він позиціонується як більш утилітарна альтернатива електричному Hummer і конкурент Tesla Cybertruck. Ціни стартують з 50 000 доларів, але першим у продаж надійде топовий варіант Denali Edition 1 за $107 000.

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Дизайн GMC Sierra EV

Електромобіль GMC Sierra EV є більш розкішним побратимом Chevrolet Silverado EV. Чотиридверний пікап відрізняється агресивним дизайном із високим капотом, розширеними крилами і тоненькими діодними фарами. На вибір запропоновані колеса діаметром 23-24 дюйми.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий дисплей Фото: General Motors

Крім вантажного кузова ззаду електрокар отримав місткий багажник. Його вантажопідйомність складає 590 кг, ще 4,3 тонн можна буксирувати на причепі.

[ + – ] Попереду передбачений багажник Фото: General Motors

В обробці салону GMC Sierra EV Denali Edition 1 використано шкіру та дерево. Пікап отримав віртуальну панель приладів і 16,8-сенсорний дисплей портретного формату, також дані проєктуються на лобове скло. Задні сидіння складаються та відкривають доступ у кузов із салону.

[ + – ] Із салону відкривається доступ до вантажного кузова Фото: General Motors

Характеристики GMC Sierra EV

Поки що відомі лише характеристики топового варіанту. Він отримав повний привід і два мотори сумарною віддачею 764 к. с. та 1 063 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с. Більш доступні версії будуть менш потужними.

[ + – ] Лінійку моделі незабаром розширять Фото: General Motors

Запас ходу пікапа складає 640 км. Батарея підтримує надшвидкісну 350-кіловатну зарядку: у такому режимі можна поповнити заряд на 25% за 10 хвилин. Також є функція заживлення різного електроустаткування або навіть цілого будинку.

Електрокар GMC Sierra EV оснащений пневмопідвіскою зі змінним кліренсом і керованими задніми колесами. Як і електромобіль Hummer, він здатний рухатися боком.

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