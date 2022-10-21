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General Motors показали потужного конкурента Tesla Cybertruck: він уміє їздити боком (відео)

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Фото: General Motors | GMC Sierra EV відрізняється агресивним дизайном

Новий GMC Sierra EV розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди і може буксирувати чотиритонний причіп. Запас ходу пікапа складає 640 км.

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США презентували новий GMC Sierra EV. Електричний пікап надійде у продаж із початку 2024 року, але замовлення на модель почали приймати вже зараз. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Пікап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, електромобіль GMC Sierra, новий GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Пікап може живити електрикою цілий будинок
Фото: General Motors

Sierra EV — вже другий електропікап у лінійці GMC і він позиціонується як більш утилітарна альтернатива електричному Hummer і конкурент Tesla Cybertruck. Ціни стартують з 50 000 доларів, але першим у продаж надійде топовий варіант Denali Edition 1 за $107 000.

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Дизайн GMC Sierra EV

Електромобіль GMC Sierra EV є більш розкішним побратимом Chevrolet Silverado EV. Чотиридверний пікап відрізняється агресивним дизайном із високим капотом, розширеними крилами і тоненькими діодними фарами. На вибір запропоновані колеса діаметром 23-24 дюйми.

Пікап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, електромобіль GMC Sierra, новий GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
На центральній панелі встановлено великий дисплей
Фото: General Motors

Крім вантажного кузова ззаду електрокар отримав місткий багажник. Його вантажопідйомність складає 590 кг, ще 4,3 тонн можна буксирувати на причепі.

Пікап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, електромобіль GMC Sierra, новий GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Попереду передбачений багажник
Фото: General Motors

В обробці салону GMC Sierra EV Denali Edition 1 використано шкіру та дерево. Пікап отримав віртуальну панель приладів і 16,8-сенсорний дисплей портретного формату, також дані проєктуються на лобове скло. Задні сидіння складаються та відкривають доступ у кузов із салону.

Пікап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, електромобіль GMC Sierra, новий GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Із салону відкривається доступ до вантажного кузова
Фото: General Motors

Характеристики GMC Sierra EV

Поки що відомі лише характеристики топового варіанту. Він отримав повний привід і два мотори сумарною віддачею 764 к. с. та 1 063 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с. Більш доступні версії будуть менш потужними.

Пікап GMC Sierra EV, GMC Sierra EV, електромобіль GMC Sierra, новий GMC Sierra EV, GMC Sierra EV 2024 Fullscreen
Лінійку моделі незабаром розширять
Фото: General Motors

Запас ходу пікапа складає 640 км. Батарея підтримує надшвидкісну 350-кіловатну зарядку: у такому режимі можна поповнити заряд на 25% за 10 хвилин. Також є функція заживлення різного електроустаткування або навіть цілого будинку.

Електрокар GMC Sierra EV оснащений пневмопідвіскою зі змінним кліренсом і керованими задніми колесами. Як і електромобіль Hummer, він здатний рухатися боком.

Раніше Фокус повідомляв, що задні ліхтарі на GMC Hummer EV продають за ціною мотоцикла BMW.

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