Задні ліхтарі на Hummer продають за ціною нового мотоцикла BMW
Ліхтарі для GMC Hummer EV мають складну конструкцію та є одними з найдорожчих на ринку. Вони коштують більше, ніж задня оптика ексклюзивного суперкара Bugatti Veyron.
Ремонт нового GMC Hummer EV після незначної ДТП може влетіти в копійку. Справа в тому, що кузовні запчастини для електрокара не дешеві. Наприклад, комплект задніх ліхтарів коштує понад 6000 доларів. Про це стало відомо журналістам сайту The Drive.
Якщо точніше, то один ліхтар GMC Hummer EV коштуватиме 3045 доларів. Така сума вказана у прейскуранті на запчастини від General Motors і не включає роботи із заміни деталі – їх потрібно оплачувати окремо.
Для порівняння: за 6000 доларів можна купити новий мотоцикл відомого бренду — наприклад, BMW G310 R. А оскільки модель нова, то неоригінальних аналогів на ринку поки що немає.Важливо
Цікаво, що деякі дилери виставляють ще більші ціни за ліхтарі Hummer – до 4040 доларів за штуку. Звичайно, електромобіль недешевий (коштує від $84 650), але у схожого за вартістю Cadillac Escalade ліхтарі в кілька разів дешевші – $1312 за комплект. Навіть для Bugatti Veyron вони коштують 5600 доларів за пару.
Висока ціна може бути зумовлена складною конструкцією ліхтарів. Справа в тому, що контролери, що керують світлодіодами, знаходяться прямо в лінзах, а не в кузові автомобіля. Така технологія поки що є дуже дорогою.
Нагадаємо, що електричний пікап GMC Hummer EV запропонований у версіях потужністю 625, 850 та 1000 л. с. та здатний проїхати 560 км без підзарядки. Він також може пересуватися боком. Недешеве авто має попит і за ним вишикувалися величезні черги.
Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї відновили виробництво класичного Hummer H1. Його випускають за ліцензією, і він пройшов оновлення.