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Авто

Задні ліхтарі на Hummer продають за ціною нового мотоцикла BMW

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Фото: General Motors | Пара задніх ліхтарів GMC Hummer EV коштує понад 6000 доларів

Ліхтарі для GMC Hummer EV мають складну конструкцію та є одними з найдорожчих на ринку. Вони коштують більше, ніж задня оптика ексклюзивного суперкара Bugatti Veyron.

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Ремонт нового GMC Hummer EV після незначної ДТП може влетіти в копійку. Справа в тому, що кузовні запчастини для електрокара не дешеві. Наприклад, комплект задніх ліхтарів коштує понад 6000 доларів. Про це стало відомо журналістам сайту The Drive.

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Задня оптика Hummer має складну конструкцію
Фото: General Motors

Якщо точніше, то один ліхтар GMC Hummer EV коштуватиме 3045 доларів. Така сума вказана у прейскуранті на запчастини від General Motors і не включає роботи із заміни деталі – їх потрібно оплачувати окремо.

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За ціною комплекту ліхтарів Hummer можна купити BMW G310 R
Фото: BMW

Для порівняння: за 6000 доларів можна купити новий мотоцикл відомого бренду — наприклад, BMW G310 R. А оскільки модель нова, то неоригінальних аналогів на ринку поки що немає.

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Цікаво, що деякі дилери виставляють ще більші ціни за ліхтарі Hummer – до 4040 доларів за штуку. Звичайно, електромобіль недешевий (коштує від $84 650), але у схожого за вартістю Cadillac Escalade ліхтарі в кілька разів дешевші – $1312 за комплект. Навіть для Bugatti Veyron вони коштують 5600 доларів за пару.

Висока ціна може бути зумовлена складною конструкцією ліхтарів. Справа в тому, що контролери, що керують світлодіодами, знаходяться прямо в лінзах, а не в кузові автомобіля. Така технологія поки що є дуже дорогою.

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Новий електромобіль Hummer коштує від $84 650
Фото: General Motors

Нагадаємо, що електричний пікап GMC Hummer EV запропонований у версіях потужністю 625, 850 та 1000 л. с. та здатний проїхати 560 км без підзарядки. Він також може пересуватися боком. Недешеве авто має попит і за ним вишикувалися величезні черги.

Раніше Фокус повідомляв, що у Китаї відновили виробництво класичного Hummer H1. Його випускають за ліцензією, і він пройшов оновлення.