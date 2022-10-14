Задние фонари на электромобиль Hummer продают по цене нового мотоцикла BMW

Фонари для GMC Hummer EV имеют сложную конструкцию и являются одними из самых дорогих на рынке. Они стоят больше, чем задняя оптика эксклюзивного суперкара Bugatti Veyron.

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Ремонт нового GMC Hummer EV после незначительного ДТП может влететь в копейку. Дело в том, что кузовные запчасти для электрокара не из дешевых. Например, комплект задних фонарей стоит более 6000 долларов. Об этом стало известно журналистам сайта The Drive.

[ + – ] Задняя оптика Hummer имеет сложную конструкцию Фото: General Motors

Если точнее, то один фонарь GMC Hummer EV обойдется в 3045 долларов. Такая сумма указана в прейскуранте на запчасти от General Motors и не включает работы по замене детали – их нужно оплачивать отдельно.

[ + – ] По цене комплекта фонарей Hummer можно купить BMW G310 R Фото: BMW

Для сравнения: за 6000 долларов можно купить новый мотоцикл известного бренда — например, BMW G310 R. А поскольку модель новая, то неоригинальных аналогов на рынке пока нет.

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Примечательно, что некоторые дилеры выставляют еще более высокие цены за фонари Hummer – до 4040 долларов за штуку. Конечно, электромобиль недешевый (стоит от $84 650), но у сопоставимого по стоимости Cadillac Escalade фонари в несколько раз дешевле – $1312 за компплект. Даже для Bugatti Veyron они стоят 5600 долларов за пару.

Высокая цена может быть обусловлена сложной конструкцией фонарей. Дело в том, что контроллеры, управляющие светодиодами, находятся прямо в линзах, а не в кузове автомобиля. Такая технология пока является очень дорогой.

[ + – ] Новый электромобиль Hummer стоит от $84 650 Фото: General Motors

Напомним, что электрический пикап GMC Hummer EV предложен в версиях мощностью 625, 850 и 1000 л. с. и способен проехать 560 км без подзарядки. Он также может передвигаться боком. Недешевое авто пользуется спросом и за ним выстроились огромные очереди.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае возобновили производство классического Hummer H1. Его выпускают по лицензии и он прошел обновление.