Задние фонари на электромобиль Hummer продают по цене нового мотоцикла BMW
Фонари для GMC Hummer EV имеют сложную конструкцию и являются одними из самых дорогих на рынке. Они стоят больше, чем задняя оптика эксклюзивного суперкара Bugatti Veyron.
Ремонт нового GMC Hummer EV после незначительного ДТП может влететь в копейку. Дело в том, что кузовные запчасти для электрокара не из дешевых. Например, комплект задних фонарей стоит более 6000 долларов. Об этом стало известно журналистам сайта The Drive.
Если точнее, то один фонарь GMC Hummer EV обойдется в 3045 долларов. Такая сумма указана в прейскуранте на запчасти от General Motors и не включает работы по замене детали – их нужно оплачивать отдельно.
Для сравнения: за 6000 долларов можно купить новый мотоцикл известного бренда — например, BMW G310 R. А поскольку модель новая, то неоригинальных аналогов на рынке пока нет.Важно
Примечательно, что некоторые дилеры выставляют еще более высокие цены за фонари Hummer – до 4040 долларов за штуку. Конечно, электромобиль недешевый (стоит от $84 650), но у сопоставимого по стоимости Cadillac Escalade фонари в несколько раз дешевле – $1312 за компплект. Даже для Bugatti Veyron они стоят 5600 долларов за пару.
Высокая цена может быть обусловлена сложной конструкцией фонарей. Дело в том, что контроллеры, управляющие светодиодами, находятся прямо в линзах, а не в кузове автомобиля. Такая технология пока является очень дорогой.
Напомним, что электрический пикап GMC Hummer EV предложен в версиях мощностью 625, 850 и 1000 л. с. и способен проехать 560 км без подзарядки. Он также может передвигаться боком. Недешевое авто пользуется спросом и за ним выстроились огромные очереди.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае возобновили производство классического Hummer H1. Его выпускают по лицензии и он прошел обновление.