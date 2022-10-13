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Авто

Chevrolet презентовали яркий и недорогой кроссовер для молодежи за $21 500 (видео)

Новый Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кроссовер Chevrolet
Фото: General Motors | Дизайн Chevrolet Trax стал интереснее и выразительнее

Chevrolet Trax второго поколения ощутимо подрос в размерах и стал гораздо выразительнее на вид. Кроссовер богаче оснащен и получил новый 139-сильный турбомотор.

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В США официально представили новый Chevrolet Trax. Второе поколение недорогого молодежного кроссовера поступит в продажу с весны по цене от 21 495 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Новый Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кроссовер Chevrolet Fullscreen
Кроссовер подрос сразу на 28 см в длину
Фото: General Motors

Chevrolet Trax 2023, по сути, является глобальной версией модели Seeker, представленной летом в Китае. Два авто схожи по дизайну – у них стремительный силуэт с покатой купеобразной крышей и большим углом наклона задних стоек. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими фарами, а крылья серьезно расширены.

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Кроссовер Chevrolet построен на новой платформе и существенно подрос в размерах. Он сразу на 28 см длиннее модели первого поколения, поэтому повысился в классе.

Новый Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кроссовер Chevrolet Fullscreen
Задние стойки наклонены на большой угол
Фото: General Motors

Размеры Chevrolet Trax 2023:

  • Длина – 4537 мм
  • Ширина – 1823 мм
  • Высота – 1564 мм
  • Колесная база – 2700 мм
Новый Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кроссовер Chevrolet Fullscreen
Дисплей мультимедиа повернут к водителю
Фото: General Motors

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой 11-дюймовый тачскрин, повернутый к водителю. В версии RS руль скошен снизу, а отделка разбавлена ярко-красными швами. Благодаря возросшим размерам на втором ряду стало на 76 мм больше места для ног.

Новый Chevrolet Trax, Chevrolet Trax, Chevrolet Trax 2023, кроссовер Chevrolet Fullscreen
Кроссовер стал просторнее внутри
Фото: General Motors

Все Chevrolet Trax 2023 оснащены круиз-контролем, системами автоматического торможения и контроля полосы движения. В более дорогих вариантах появились дистанционный запуск двигателя, панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфонов.

Chevrolet Trax дебютировал с 1,2-литровым 139-сильным турбомотором

Кроссовер Chevrolet Trax дебютировал с новым 1,2-литровым турбомотором на 139 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с. Позже линейку может пополнить 1,5-литровый 184-сильный двигатель, ведь им оснащают собрата Seeker.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors помогли создать первый электрокроссовер Honda.

Также мы писали, что Chery представили семиместный кроссовер с богатой комплектацией за $12 500.