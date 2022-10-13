Chevrolet презентовали яркий и недорогой кроссовер для молодежи за $21 500 (видео)

Chevrolet Trax второго поколения ощутимо подрос в размерах и стал гораздо выразительнее на вид. Кроссовер богаче оснащен и получил новый 139-сильный турбомотор.

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В США официально представили новый Chevrolet Trax. Второе поколение недорогого молодежного кроссовера поступит в продажу с весны по цене от 21 495 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

[ + – ] Кроссовер подрос сразу на 28 см в длину Фото: General Motors

Chevrolet Trax 2023, по сути, является глобальной версией модели Seeker, представленной летом в Китае. Два авто схожи по дизайну – у них стремительный силуэт с покатой купеобразной крышей и большим углом наклона задних стоек. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими фарами, а крылья серьезно расширены.

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Кроссовер Chevrolet построен на новой платформе и существенно подрос в размерах. Он сразу на 28 см длиннее модели первого поколения, поэтому повысился в классе.

[ + – ] Задние стойки наклонены на большой угол Фото: General Motors

Размеры Chevrolet Trax 2023:

Длина – 4537 мм

Ширина – 1823 мм

Высота – 1564 мм

Колесная база – 2700 мм

[ + – ] Дисплей мультимедиа повернут к водителю Фото: General Motors

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой 11-дюймовый тачскрин, повернутый к водителю. В версии RS руль скошен снизу, а отделка разбавлена ярко-красными швами. Благодаря возросшим размерам на втором ряду стало на 76 мм больше места для ног.

[ + – ] Кроссовер стал просторнее внутри Фото: General Motors

Все Chevrolet Trax 2023 оснащены круиз-контролем, системами автоматического торможения и контроля полосы движения. В более дорогих вариантах появились дистанционный запуск двигателя, панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфонов.

[ + – ] Chevrolet Trax дебютировал с 1,2-литровым 139-сильным турбомотором

Кроссовер Chevrolet Trax дебютировал с новым 1,2-литровым турбомотором на 139 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,6 с. Позже линейку может пополнить 1,5-литровый 184-сильный двигатель, ведь им оснащают собрата Seeker.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors помогли создать первый электрокроссовер Honda.

Также мы писали, что Chery представили семиместный кроссовер с богатой комплектацией за $12 500.