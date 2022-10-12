Семь мест и очень богатое оснащение: Chery показали семейный кроссовер за $12 500 (фото)

У нового Jetour X70 Plus изменены дизайн и салон, а линейку двигателей пополнили мощные турбомоторы. Уже в базовой версии кроссовер оснащен панорамной крышей, камерами кругового обзора и электроприводом двери багажника.

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В интернет попали первые фото нового Jetour X70 Plus. Бюджетный китайский кроссовер от молодежного подразделения Chery вскоре поступит в продажу на родине по цене от 89 900 до 131 800 юаней ($12 500 — 18 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Семиместный китайский кроссовер имеет шансы появиться в Украине, ведь предыдущий Jetour X70 2019 года продавался на нашем рынке. Новая модель отличается от предшественника более выразительным дизайном передней части с широкой решеткой радиатора и раскосыми диодными фарами. Фонари теперь растянуты на всю ширину крыши.

[ + – ] В салоне установлена полностью новая передняя панель Фото: CarNewsChina

Салон Jetour X70 Plus кардинально переделали. У кроссовера полностью новая передняя панель с двумя дисплеями, сгруппированными в один блок. Переключатели климата стали сенсорными.

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Комплектация Jetour X70 2022 остается богатой – бесключевой доступ, панорамная крыша, камеры кругового обзора, акустика Sony, электропривод двери багажника значатся уже в базовой версии. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы контроля разметки, "слепых" зон и усталости водителя.

[ + – ] Все Jetour X70 получили панорамную крышу и камеры кругового обзора Фото: CarNewsChina

Базовый 1,5-литровый турбомотор получил прибавку в мощности и теперь развивает 156 л. с. Также стали доступны турбочетверки объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2,0 л (254 л. с.) от Chery Tiggo 8. Китайский кроссовер доступен с 5-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер от Chery. Его планируют продавать в Европе.