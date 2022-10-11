В Китае показали электрокроссовер за $18 000 с автопилотом и запасом хода до 600 км (фото)

Доступный электромобиль Neta U-II богато оснащен и уже в базовой версии получил панорамную крышу и электропривод двери багажника. Кроссовер предложен в версиях на 163 и 231 л. с.

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Китайский стартап Hozon Auto презентовал новый бюджетный электромобиль Neta U-II. Кроссовер поступает в продажу по весьма демократичной цене в 129 800 – 159 800 юаней ($18 100 – 22 300). Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

[ + – ] Задние стойки крыши прикрыты спойлером

Hozon Neta U-II – небольшой кроссовер длиной 4530 мм, шириной 1860 мм и высотой 1628 мм при колесной базе в 2770 мм. Он отличается граненым дизайном и оригинальными стреловидными фарами с диодной оптикой. У авто высокая оконная линия, а наклоненное заднее стекло прикрыто большим спойлером.

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Салон Neta U-II предложен в двух разных цветовых схемах – черной и бело-розовой. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.

[ + – ] Доступны две разные цветовые схемы отделки салона

Комплектация бюджетного Neta U-II довольно богатая. В базовой версии есть панорамная крыша, подогрев сидений, электропривод двери багажника и встроенный видеорегистратор. Топовый вариант получил даже автопилот и систему автоматической парковки.

[ + – ] У кроссовера оригинальные стреловидные фары

Китайский электромобиль предложен в версиях на 163 и 231 л. с. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, во втором – 7 с. На выбор доступны три вида батарей, обеспечивающих запас хода 400, 500 или 610 км.

Ранее Фокус сообщал, что студенты собрали рекордный электромобиль, способный разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 1,5 с.