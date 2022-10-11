У Китаї показали електрокросовер за $18 000 із автопілотом та запасом ходу до 600 км (фото)

Доступний електромобіль Neta U-II добре оснащений і вже в базовій версії отримав панорамний дах та електропривід дверей багажника. Кросовер запропонований у версіях на 163 та 231 л. с.

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Китайський стартап Hozon Auto презентував новий бюджетний електромобіль Neta U-II. Кросовер надходить у продаж за дуже демократичною ціною 129 800 – 159 800 юанів ($18 100 – 22 300). Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

[ + – ] Задні стійки даху прикриті спойлером

Hozon Neta U-II – невеликий кросовер довжиною 4530 мм, шириною 1860 мм та висотою 1628 мм при колісній базі 2770 мм. Він відрізняється гранованим дизайном та оригінальними стрілоподібними фарами з діодною оптикою. У авто висока віконна лінія, а нахилене заднє скло прикрите великим спойлером.

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Салон Neta U-II запропонований у двох різних колірних схемах – чорної та біло-рожевої. На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї.

[ + – ] Доступні дві різні колірні схеми оздоблення салону

Комплектація бюджетного Neta U-II досить багата. У базовій версії є панорамний дах, підігрів сидінь, електропривід дверей багажника та вбудований відеореєстратор. Кращий варіант отримав навіть режим автопілоту та систему автоматичного паркування.

[ + – ] У кросовера оригінальні стрілоподібні фари

Китайський електромобіль запропонований у версіях на 163 та 231 л. с. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 9,5 секунди, у другому – 7 секунд. На вибір є три види батарей, що забезпечують запас ходу 400, 500 або 610 км.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти зібрали рекордний електромобіль, здатний розганятися до 100 км/год менш ніж за 1,5 с.