Швидше Тесли: студенти створили рекордний електромобіль (відео)

Гоночний електрокар E0711-11 EVO збудували лише за рік. Він важить 145 кг та оснащений чотирма моторами загальною потужністю 240 к. с.

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Студенти університету Штутгарта збудували дуже швидкий електричний болід E0711-11 EVO. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїм динамічним характеристикам. Про це повідомляє сайт університету.

Група з 20 німецьких студентів об'єдналися у команду Green Team. Всього за рік вони розробили та побудували одномісний гоночний електромобіль E0711-11 EVO.

[ + – ] Група студентів розробила та побудувала болід за рік

На полігоні концерну Bosch у Реннінгені електрокар зміг розігнатися до 100 км/год за 1,461 с, тобто став швидшим, ніж топова Tesla Model S Plaid та електричний суперкар Rimac Nevera. Досягнення зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса.

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Болід виконаний з карбону, тому важить лише 145 кг. Він отримав чотири електродвигуни (по одному на колесо) сумарною потужністю 240 к. с. (180 кВт).

Електрокар оснастили легкою і компактною батареєю ємністю 7,67 кВт∙год, заряду якої вистачає на кілька заїздів. Під час розгону гонщик Green Team Діого Сілва витримав навантаження у 2,5g — більше, ніж у болідах "Формули-1".

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