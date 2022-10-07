Продажі електрокарів в Україні б'ють рекорди під час війни: ТОП 5 найпопулярніших моделей
Українці активно купують електромобілі під час війни — за 2022 рік їх продаж зріс більш ніж на 50%. Переважна більшість електрокарів в Україні — як і раніше, вживані.
2022 року попит на електромобілі в Україні зріс до небаченого рівня, навіть попри війну. Так, у вересні продано 1583 електрокари, що відразу на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно із серпнем відзначено ріст на 6%. Більшість придбаних електромобілів легкові: 1492 шт., З яких 278 нових, а 1214 — з пробігом. Комерційних авто купили 91.
Лідерство у сегменті вже не один рік зберігає Nissan Leaf. Проте останнім часом до нього наблизилися електрокари Volkswagen.
Найпопулярніші електромобілі в Україні за вересень 2022 року:
- Nissan Leaf — 258 проданих авто
- Volkswagen ID.4 — 195
- Volkswagen e-Golf — 105
- Renault Zoe — 98
- Tesla Model 3 — 90
У комерційному сегменті лідирує Renault Kangoo ZE (39 шт.). Загалом за дев'ять місяців 2022 року в Україні поставили на облік 8,9 тис. електрокарів — у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Міністерство інфраструктури повідомляє, що нашими дорогами їздять уже 42 289 електрокарів — більше, ніж у будь-який із сусідніх з Україною держав. Найбільшим попитом електромобілі мають у Києві (8740 шт.), Одеській (4801) та Дніпропетровській (3656) областях.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизився попит на автомобілі.
Також ми писали, що Honda презентувала свій перший електрокросовер.