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Продажі електрокарів в Україні б'ють рекорди під час війни: ТОП 5 найпопулярніших моделей

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Фото: 24 канал | В Україні вже зареєстровано понад 42 тис. електромобілів

Українці активно купують електромобілі під час війни — за 2022 рік їх продаж зріс більш ніж на 50%. Переважна більшість електрокарів в Україні — як і раніше, вживані.

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2022 року попит на електромобілі в Україні зріс до небаченого рівня, навіть попри війну. Так, у вересні продано 1583 електрокари, що відразу на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно із серпнем відзначено ріст на 6%. Більшість придбаних електромобілів легкові: 1492 шт., З яких 278 нових, а 1214 — з пробігом. Комерційних авто купили 91.

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Nissan Leaf зберігає лідерство, але до нього підбираються електрокари Volkswagen
Фото: Nissan

Лідерство у сегменті вже не один рік зберігає Nissan Leaf. Проте останнім часом до нього наблизилися електрокари Volkswagen.

Найпопулярніші електромобілі в Україні за вересень 2022 року:

  1. Nissan Leaf — 258 проданих авто
  2. Volkswagen ID.4 — 195
  3. Volkswagen e-Golf — 105
  4. Renault Zoe — 98
  5. Tesla Model 3 — 90
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У комерційному сегменті лідирує Renault Kangoo ZE (39 шт.). Загалом за дев'ять місяців 2022 року в Україні поставили на облік 8,9 тис. електрокарів — у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністерство інфраструктури повідомляє, що нашими дорогами їздять уже 42 289 електрокарів — більше, ніж у будь-який із сусідніх з Україною держав. Найбільшим попитом електромобілі мають у Києві (8740 шт.), Одеській (4801) та Дніпропетровській (3656) областях.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизився попит на автомобілі.

Також ми писали, що Honda презентувала свій перший електрокросовер.