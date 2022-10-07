Продажи электрокаров в Украине бьют рекорды во время войны: ТОП-5 самых популярных моделей

Украинцы активно покупают электромобили во время войны — за 2022 год их продажи выросли более, чем на 50%. Подавляющее большинство электрокаров в Украине — по-прежнему подержанные.

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В 2022 году спрос на электромобили в Украине вырос до невиданного уровня, даже несмотря на войну. Так, в сентябре продано 1583 электрокара, что сразу на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с августом отмечен рост на 6%. Большая часть приобретенных электромобилей легковые: 1492 шт., из которых 278 новых, а 1214 — с пробегом. Коммерческих авто купили 91.

[ + – ] Nissan Leaf сохраняет лидерство, но к нему подбираются электрокары Volkswagen Фото: Nissan

Лидерство в сегменте уже не один год сохраняет Nissan Leaf. Впрочем, в последнее время к нему приблизились электрокары Volkswagen.

Самые популярные электромобили в Украине за сентябрь 2022 года:

Nissan Leaf – 258 проданных авто Volkswagen ID.4 – 195 Volkswagen e-Golf – 105 Renault Zoe – 98 Tesla Model 3 – 90

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В коммерческом сегменте лидирует Renault Kangoo Z.E. (39 шт.). Всего за девять месяцев 2022 года в Украине поставили на учет 8,9 тыс. электрокаров – в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министерство инфраструктуры сообщает, что по нашим дорогам ездят уже 42 289 электрокаров – больше, чем в любой из соседних с Украиной стран. Наибольшим спросом электромобили пользуются в Киеве (8740 шт.), Одесской (4801) и Днепропетровской (3656) областях.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине снизился спрос на подержанные автомобили.

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