В Украине падает спрос на б/у авто: какие модели продолжают покупать
Чаще всего украинцы покупают подержанные автомобили стоимостью до 6000 долларов. Наибольшим спросом пользуются Renault и Volkswagen.
Продажи б/у авто в Украине продолжают падение, начавшееся еще после отмены бесплатной растаможки в июле. За сентябрь первую регистрацию в нашей стране прошли только 15,7 тыс. авто с пробегом. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с августом отмечено снижение на 5%, а по сравнению с сентябрем 2021 года – в 3,5 раза. Наибольшим спросом пользуются недорогие б/у авто из Европы стоимостью до 6000 долларов.
На вторичном рынке в сентябре изменился лидер – на первое место вышел Renault Megane (870 проданных авто). Он смог потеснить Volkswagen Golf и Passat, занявших вторую и третью позиции, соответственно. Также следует отметить, что в ТОП-10 попал электромобиль Nissan Leaf и вернулись б/у авто из США – Nissan Rogue и Volkswagen Jetta.Важно
Самые популярные б/у авто в Украине за сентябрь 2022 года:
- Renault Megane – 870 проданных авто
- Volkswagen Golf – 842
- Volkswagen Passat – 682
- Skoda Octavia – 505
- Ford Focus – 428
- Nissan Rogue – 300
- Audi A4 – 281
- Nissan Leaf – 254
- Volkswagen Jetta – 247
- Volkswagen Tiguan – 241
Всего за 9 месяцев 2022 года украинцы впервые поставили на учет около 342,5 тыс. авто с пробегом. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и сразу в 12,3 раза больше, чем новых автомобилей в нынешнем году.
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