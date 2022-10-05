Бенефис кроссоверов: самые популярные авто в Украине за сентябрь 2022 года
Наибольшим спросом в Украине пользуются кроссоверы и внедорожники. В десятке моделей лидеров — сразу девять моделей повышенной проходимости.
За сентябрь 2022 года украинцы приобрели 3,4 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них — модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП-10 моделей-лидеров преобладают кроссоверы и внедорожники. Единственное исключение — седан Toyota Camry.
Самый продаваемый автомобиль в Украине — по-прежнему Toyota RAV4. Японский кроссовер в прошлом месяце нашел 305 покупателей.
На второе место неожиданно поднялся Mitsubishi Outlander (167 авто), а третьим стал новый Kia Sportage (155 шт.). Неожиданно потерял позиции Renault Duster, долгое время пребывавший в тройке лидеров.Важно
Самые популярные авто в Украине за сентябрь 2022 года:
- Toyota RAV4 – 305 проданных авто
- Mitsubishi Outlander – 167 шт.
- Kia Sportage – 155 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado – 139 шт.
- Skoda Kodiaq – 134 шт.
- Renault Duster — 123 шт.
- Hyundai Tucson – 121 шт.
- BMW X5 и Toyota Camry– по 113 шт.
- Volkswagen ID.4 – 98 шт.
- Mercedes-Benz GLE – 87 шт.
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные авто в мире за 2022 год. Наибольшим спросом пользуются японские модели.