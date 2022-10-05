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Авто

Бенефис кроссоверов: самые популярные авто в Украине за сентябрь 2022 года

Toyota RAV4, самые популярные авто в Украине, авторынок Украины, Kia Sportage, продажи авто в Украине
Фото: Toyota | Toyota RAV4 явяется самой популярной моделью в Украине

Наибольшим спросом в Украине пользуются кроссоверы и внедорожники. В десятке моделей лидеров — сразу девять моделей повышенной проходимости.

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За сентябрь 2022 года украинцы приобрели 3,4 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них — модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП-10 моделей-лидеров преобладают кроссоверы и внедорожники. Единственное исключение — седан Toyota Camry.

Toyota RAV4, самые популярные авто в Украине, авторынок Украины, Kia Sportage, продажи авто в Украине Fullscreen
Украинцы активно покупают кроссоверы
Фото: Motor Trend

Самый продаваемый автомобиль в Украине — по-прежнему Toyota RAV4. Японский кроссовер в прошлом месяце нашел 305 покупателей.

На второе место неожиданно поднялся Mitsubishi Outlander (167 авто), а третьим стал новый Kia Sportage (155 шт.). Неожиданно потерял позиции Renault Duster, долгое время пребывавший в тройке лидеров.

Важно
Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год
Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год

Самые популярные авто в Украине за сентябрь 2022 года:

  1. Toyota RAV4 – 305 проданных авто
  2. Mitsubishi Outlander – 167 шт.
  3. Kia Sportage – 155 шт.
  4. Toyota Land Cruiser Prado – 139 шт.
  5. Skoda Kodiaq – 134 шт.
  6. Renault Duster — 123 шт.
  7. Hyundai Tucson – 121 шт.
  8. BMW X5 и Toyota Camry– по 113 шт.
  9. Volkswagen ID.4 – 98 шт.
  10. Mercedes-Benz GLE – 87 шт.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные авто в мире за 2022 год. Наибольшим спросом пользуются японские модели.