Бенефис кроссоверов: самые популярные авто в Украине за сентябрь 2022 года

Наибольшим спросом в Украине пользуются кроссоверы и внедорожники. В десятке моделей лидеров — сразу девять моделей повышенной проходимости.

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За сентябрь 2022 года украинцы приобрели 3,4 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них — модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП-10 моделей-лидеров преобладают кроссоверы и внедорожники. Единственное исключение — седан Toyota Camry.

[ + – ] Украинцы активно покупают кроссоверы Фото: Motor Trend

Самый продаваемый автомобиль в Украине — по-прежнему Toyota RAV4. Японский кроссовер в прошлом месяце нашел 305 покупателей.

На второе место неожиданно поднялся Mitsubishi Outlander (167 авто), а третьим стал новый Kia Sportage (155 шт.). Неожиданно потерял позиции Renault Duster, долгое время пребывавший в тройке лидеров.

Важно

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год

Самые популярные авто в Украине за сентябрь 2022 года:

Toyota RAV4 – 305 проданных авто Mitsubishi Outlander – 167 шт. Kia Sportage – 155 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 139 шт. Skoda Kodiaq – 134 шт. Renault Duster — 123 шт. Hyundai Tucson – 121 шт. BMW X5 и Toyota Camry– по 113 шт. Volkswagen ID.4 – 98 шт. Mercedes-Benz GLE – 87 шт.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные авто в мире за 2022 год. Наибольшим спросом пользуются японские модели.