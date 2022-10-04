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Авто

Названы самые популярные автомобили в мире за 2022 год

автопроизводство в Китае, мировое автопроизводство, мировой автопром, самые популярные авто в мире, Toyota Corolla
Фото: CNBC | Больше всего авто по-прежнему производят в Китае

Практически у всех крупных автоконцернов отмечено снижение продаж в 2022 году. Наибольшим спросом в мире пользуются модели Toyota.

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В первом полугодии 2022 года в мире реализовано около 40 миллионов новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение продаж на 5%. Об этом свидетельствует статистика сайта focus2move.

Падение автопроизводства из-за коронавируса и дефицита автокомпонентов замедлилось, а в некоторых странах даже отмечается небольшой рост. Как и ранее, больше всего авто выпущено в Китае.

Крупнейшие автопроизводители в мире за 2022 год:

  1. Китай — 12 117 136 выпущенных авто (-4% к аналогичному периоду 2021 года)
  2. США — 4 939 943 (+4%);
  3. Япония — 3 633 290 (-14%);
  4. Индия — 2 668 478 (+20%);
  5. Южная Корея — 1 779 039 (-2%).
автопроизводство в Китае, мировое автопроизводство, мировой автопром, самые популярные авто в мире, Toyota Corolla Fullscreen
Концерн Toyota сохраняет лидерство на мировом авторынке
Фото: Toyota

Не изменились и лидеры на мировом авторынке. Больше всего машин в первом полугодии продала Toyota, а вторую позицию сохраняет Volkswagen. Практически у всех крупных автоконцернов отмечено существенное падение продаж.

ТОП-10 лидеров мирового автопрома:

  1. Toyota — 4,77 млн авто (-8,4% к 2021 году)
  2. Volkswagen — 3,84 млн авто (-20,2%)
  3. Stellantis — 3,33 млн авто (-19,8%)
  4. Hyundai-Kia — 3,16 млн авто (-9,2%)
  5. Renault-Nissan Alliance — 3,16 млн авто (-21%)
  6. General Motors — 2,64 млн авто (-15,8%)
  7. Honda — 1,89 млн авто (-18,9%)
  8. Ford — 1,74 млн авто (-24%)
  9. Suzuki — 1,38 млн авто (-1,3%)
  10. Mercedes-Benz — 1,18 млн авто (-15,8%)
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Среди моделей первые места сохраняют Toyota Corolla и RAV4, а вот на третью позицию поднялся электромобиль Tesla Model 3, продемонстрировавший рост на 45,3%.

автопроизводство в Китае, мировое автопроизводство, мировой автопром, самые популярные авто в мире, Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla остается самым популярным авто в мире
Фото: Toyota

Самые популярные авто в мире за 2022 год:

  1. Toyota Corolla — 553 тыс. авто (-14,1%)
  2. Toyota RAV4 — 459 тыс. авто (-17,8%)
  3. Tesla Model 3 — 384 тыс. авто (+45,3%)
  4. Ford F-Series — 359 тыс. авто (-16,8%)
  5. Toyota Camry — 328 тыс. авто (-5,9%)
  6. Honda CR-V — 299 тыс. авто (-29%)
  7. Chevrolet Silverado — 298 тыс. авто (-5,2%)
  8. Hyundai Tucson — 297 тыс. авто (-5,6%)
  9. Tesla Model Y — 297 тыс. авто (+126,2%)
  10. Toyota Hilux — 296 тыс. авто (+4,7%)

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