Названы самые популярные автомобили в мире за 2022 год
Практически у всех крупных автоконцернов отмечено снижение продаж в 2022 году. Наибольшим спросом в мире пользуются модели Toyota.
В первом полугодии 2022 года в мире реализовано около 40 миллионов новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение продаж на 5%. Об этом свидетельствует статистика сайта focus2move.
Падение автопроизводства из-за коронавируса и дефицита автокомпонентов замедлилось, а в некоторых странах даже отмечается небольшой рост. Как и ранее, больше всего авто выпущено в Китае.
Крупнейшие автопроизводители в мире за 2022 год:
- Китай — 12 117 136 выпущенных авто (-4% к аналогичному периоду 2021 года)
- США — 4 939 943 (+4%);
- Япония — 3 633 290 (-14%);
- Индия — 2 668 478 (+20%);
- Южная Корея — 1 779 039 (-2%).
Не изменились и лидеры на мировом авторынке. Больше всего машин в первом полугодии продала Toyota, а вторую позицию сохраняет Volkswagen. Практически у всех крупных автоконцернов отмечено существенное падение продаж.
ТОП-10 лидеров мирового автопрома:
- Toyota — 4,77 млн авто (-8,4% к 2021 году)
- Volkswagen — 3,84 млн авто (-20,2%)
- Stellantis — 3,33 млн авто (-19,8%)
- Hyundai-Kia — 3,16 млн авто (-9,2%)
- Renault-Nissan Alliance — 3,16 млн авто (-21%)
- General Motors — 2,64 млн авто (-15,8%)
- Honda — 1,89 млн авто (-18,9%)
- Ford — 1,74 млн авто (-24%)
- Suzuki — 1,38 млн авто (-1,3%)
- Mercedes-Benz — 1,18 млн авто (-15,8%)
Среди моделей первые места сохраняют Toyota Corolla и RAV4, а вот на третью позицию поднялся электромобиль Tesla Model 3, продемонстрировавший рост на 45,3%.
Самые популярные авто в мире за 2022 год:
- Toyota Corolla — 553 тыс. авто (-14,1%)
- Toyota RAV4 — 459 тыс. авто (-17,8%)
- Tesla Model 3 — 384 тыс. авто (+45,3%)
- Ford F-Series — 359 тыс. авто (-16,8%)
- Toyota Camry — 328 тыс. авто (-5,9%)
- Honda CR-V — 299 тыс. авто (-29%)
- Chevrolet Silverado — 298 тыс. авто (-5,2%)
- Hyundai Tucson — 297 тыс. авто (-5,6%)
- Tesla Model Y — 297 тыс. авто (+126,2%)
- Toyota Hilux — 296 тыс. авто (+4,7%)
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине за сентябрь заметно выросли продажи новых автомобилей.