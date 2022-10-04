Названі найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік
Практично в усіх великих автоконцернів зазначено зниження продажів у 2022 році. Найбільший попит у світі мають моделі Toyota.
У першому півріччі 2022 року в світі реалізовано майже 40 мільйонів нових легкових і легких комерційних автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зазначено зниження продажів на 5%. Про це свідчить статистика сайту focus2move.
Падіння автовиробництва через коронавірус і дефіцит автокомпонентів сповільнилося, а в деяких країнах навіть зазначається невелике зростання. Як і раніше, найбільше авто випущено в Китаї.
Найбільші автовиробники у світі за 2022 рік:
- Китай — 12 117 136 випущених авто (-4% до аналогічного періоду 2021 року)
- США — 4 939 943 (+4%);
- Японія — 3 633 290 (-14%);
- Індія — 2 668 478 (+20%);
- Південна Корея — 1 779 039 (-2%).
Не змінилися й лідери на світовому авторинку. Найбільше машин у першому півріччі продала Toyota, а другу позицію зберігає Volkswagen. Практично у всіх великих автоконцернів зазначено суттєве падіння продажів.
ТОП-10 лідерів світового автопрому:
- Toyota — 4,77 млн авто (-8,4% до 2021 року)
- Volkswagen — 3,84 млн авто (-20,2%)
- Stellantis — 3,33 млн авто (-19,8%)
- Hyundai-Kia — 3,16 млн авто (-9,2%)
- Renault-Nissan Alliance — 3,16 млн авто (-21%)
- General Motors — 2,64 млн авто (-15,8%)
- Honda — 1,89 млн авто (-18,9%)
- Ford — 1,74 млн авто (-24%)
- Suzuki — 1,38 млн авто (-1,3%)
- Mercedes-Benz — 1,18 млн авто (-15,8%)
Серед моделей перші місця зберігають Toyota Corolla та RAV4, а ось на третю позицію піднявся електромобіль Tesla Model 3, що продемонстрував зростання на 45,3%.
Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:
- Toyota Corolla — 553 тис. авто (-14,1%)
- Toyota RAV4 — 459 тис. авто (-17,8%)
- Tesla Model 3 — 384 тис. авто (+45,3%)
- Ford F-Series — 359 тис. авто (-16,8%)
- Toyota Camry — 328 тис. авто (-5,9%)
- Honda CR-V — 299 тис. авто (-29%)
- Chevrolet Silverado — 298 тис. авто (-5,2%)
- Hyundai Tucson — 297 тис. авто (-5,6%)
- Tesla Model Y — 297 тис. авто (+126,2%)
- Toyota Hilux — 296 тис. авто (+4,7%)
Раніше Фокус розповідав, що в Україні за вересень помітно зросли продажі нових автомобілів.