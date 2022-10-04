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Авто

Названі найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік

автовиробництво в Китаї, світове автовиробництво, світовий автопром, найпопулярніші авто у світі, Toyota Corolla
Фото: CNBC | Найбільше авто, як і раніше, виробляють у Китаї

Практично в усіх великих автоконцернів зазначено зниження продажів у 2022 році. Найбільший попит у світі мають моделі Toyota.

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У першому півріччі 2022 року в світі реалізовано майже 40 мільйонів нових легкових і легких комерційних автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зазначено зниження продажів на 5%. Про це свідчить статистика сайту focus2move.

Падіння автовиробництва через коронавірус і дефіцит автокомпонентів сповільнилося, а в деяких країнах навіть зазначається невелике зростання. Як і раніше, найбільше авто випущено в Китаї.

Найбільші автовиробники у світі за 2022 рік:

  1. Китай — 12 117 136 випущених авто (-4% до аналогічного періоду 2021 року)
  2. США — 4 939 943 (+4%);
  3. Японія — 3 633 290 (-14%);
  4. Індія — 2 668 478 (+20%);
  5. Південна Корея — 1 779 039 (-2%).
автовиробництво в Китаї, світове автовиробництво, світовий автопром, найпопулярніші авто у світі, Toyota Corolla Fullscreen
Концерн Toyota зберігає лідерство на світовому авторинку
Фото: Toyota

Не змінилися й лідери на світовому авторинку. Найбільше машин у першому півріччі продала Toyota, а другу позицію зберігає Volkswagen. Практично у всіх великих автоконцернів зазначено суттєве падіння продажів.

ТОП-10 лідерів світового автопрому:

  1. Toyota — 4,77 млн авто (-8,4% до 2021 року)
  2. Volkswagen — 3,84 млн авто (-20,2%)
  3. Stellantis — 3,33 млн авто (-19,8%)
  4. Hyundai-Kia — 3,16 млн авто (-9,2%)
  5. Renault-Nissan Alliance — 3,16 млн авто (-21%)
  6. General Motors — 2,64 млн авто (-15,8%)
  7. Honda — 1,89 млн авто (-18,9%)
  8. Ford — 1,74 млн авто (-24%)
  9. Suzuki — 1,38 млн авто (-1,3%)
  10. Mercedes-Benz — 1,18 млн авто (-15,8%)
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Серед моделей перші місця зберігають Toyota Corolla та RAV4, а ось на третю позицію піднявся електромобіль Tesla Model 3, що продемонстрував зростання на 45,3%.

автовиробництво в Китаї, світове автовиробництво, світовий автопром, найпопулярніші авто у світі, Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla залишається найпопулярнішим авто у світі
Фото: Toyota

Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:

  1. Toyota Corolla — 553 тис. авто (-14,1%)
  2. Toyota RAV4 — 459 тис. авто (-17,8%)
  3. Tesla Model 3 — 384 тис. авто (+45,3%)
  4. Ford F-Series — 359 тис. авто (-16,8%)
  5. Toyota Camry — 328 тис. авто (-5,9%)
  6. Honda CR-V — 299 тис. авто (-29%)
  7. Chevrolet Silverado — 298 тис. авто (-5,2%)
  8. Hyundai Tucson — 297 тис. авто (-5,6%)
  9. Tesla Model Y — 297 тис. авто (+126,2%)
  10. Toyota Hilux — 296 тис. авто (+4,7%)

Раніше Фокус розповідав, що в Україні за вересень помітно зросли продажі нових автомобілів.