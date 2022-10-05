Бенефіс кросоверів: найпопулярніші авто в Україні за вересень 2022 року
Найбільшим попитом в Україні користуються кросовери та позашляховики. У десятці моделей лідерів — одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності.
За вересень 2022 року українці придбали 3,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них — моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
У ТОП 10 моделей-лідерів переважають кросовери та позашляховики. Єдиний виняток — седан Toyota Camry.
Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше Toyota RAV4. Японський кросовер минулого місяця знайшов 305 покупців.
На друге місце зненацька піднявся Mitsubishi Outlander (167 авто), а третім став новий Kia Sportage (155 шт.). Несподівано втратив позиції Renault Duster, який тривалий час перебував у трійці лідерів.Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за вересень 2022 року:
- Toyota RAV4 — 305 проданих авто.
- Mitsubishi Outlander — 167 шт.
- Kia Sportage — 155 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 139 шт.
- Skoda Kodiaq — 134 шт.
- Renault Duster — 123 шт.
- Hyundai Tucson — 121 шт.
- BMW X5 і Toyota Camry — по 113 шт.
- Volkswagen ID.4 — 98 шт.
- Mercedes-Benz GLE — 87 шт.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто у світі за 2022 рік. Найбільший попит мають японські моделі.