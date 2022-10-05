Бенефіс кросоверів: найпопулярніші авто в Україні за вересень 2022 року

Найбільшим попитом в Україні користуються кросовери та позашляховики. У десятці моделей лідерів — одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності.

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За вересень 2022 року українці придбали 3,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них — моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У ТОП 10 моделей-лідерів переважають кросовери та позашляховики. Єдиний виняток — седан Toyota Camry.

[ + – ] Українці активно купують кросовери Фото: Motor Trend

Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше Toyota RAV4. Японський кросовер минулого місяця знайшов 305 покупців.

На друге місце зненацька піднявся Mitsubishi Outlander (167 авто), а третім став новий Kia Sportage (155 шт.). Несподівано втратив позиції Renault Duster, який тривалий час перебував у трійці лідерів.

Важливо

Названі найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік

Найпопулярніші авто в Україні за вересень 2022 року:

Toyota RAV4 — 305 проданих авто. Mitsubishi Outlander — 167 шт. Kia Sportage — 155 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 139 шт. Skoda Kodiaq — 134 шт. Renault Duster — 123 шт. Hyundai Tucson — 121 шт. BMW X5 і Toyota Camry — по 113 шт. Volkswagen ID.4 — 98 шт. Mercedes-Benz GLE — 87 шт.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто у світі за 2022 рік. Найбільший попит мають японські моделі.