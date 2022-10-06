В Україні падає попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати

Найчастіше українці купують старі автомобілі вартістю до 6 000 доларів. Найбільшим попитом користуються Renault і Volkswagen.

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Продаж уживаних авто в Україні продовжує падіння, яке почалося ще після скасування безкоштовного розмитнення в липні. За вересень першу реєстрацію у нашій країні пройшли лише 15,7 тис. авто з пробігом. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

[ + – ] У лідери вторинного ринку вийшов Renault Megane Фото: Renault

Порівняно із серпнем зазначено зниження на 5%, а порівняно з вереснем 2021 року — у 3,5 рази. Найбільшим попитом користуються недорогі вживані авто з Європи вартістю до 6 000 доларів.

На вторинному ринку у вересні змінився лідер — на перше місце вийшов Renault Megane (870 проданих авто). Він зміг потіснити Volkswagen Golf і Passat, які посіли другу та третю позиції відповідно. Також варто зазначити, що в ТОП 10 потрапив електромобіль Nissan Leaf і повернулися вживані автомобілі зі США — Nissan Rogue і Volkswagen Jetta.

Важливо

Бенефіс кросоверів: найпопулярніші авто в Україні за вересень 2022 року

Найпопулярніші вживані авто в Україні за вересень 2022 року:

Renault Megane — 870 проданих авто. Volkswagen Golf — 842. Volkswagen Passat — 682. Skoda Octavia — 505. Ford Focus — 428. Nissan Rogue — 300. Audi A4 — 281. Nissan Leaf — 254. Volkswagen Jetta — 247. Volkswagen Tiguan — 241.

Загалом за 9 місяців 2022 року українці вперше поставили на облік майже 342,5 тис. авто з пробігом. Це на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року й одразу в 12,3 рази більше, ніж нових автомобілів цього року.

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