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Представлений перший електрокросовер Honda: він стане "зеленою" альтернативою CR-V (відео)

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Фото: Honda | Honda Prologue надійде у продаж з 2024 року

Нову Honda Prologue вирішили розсекретити за два роки до початку продажу. Електромобіль розробляють разом із концерном General Motors.

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Опубліковано офіційні фото та відео з Honda Prologue. Перший електричний кросовер японської марки надійде у продаж лише 2024 року, але показати його вирішили вже зараз. Подробиці авто розкрили на сайті Honda.

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Prologue трохи більший за бензинову Honda CR-V
Фото: Honda

Нова Honda Prologue відрізняється стриманим та лаконічним дизайном зі злегка похилим дахом та вигнутою віконною лінією. Розкосі фари виконані у фірмовому стилі японського бренду та нагадують оптику Honda CR-V 2023.

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Кросовер збудують на платформі GM Ultium
Фото: Honda

Електрокросовер Honda розробляють спільно з General Motors і воно використовує платформу GM Ultium, як Cadillac Lyriq та Chevrolet Equinox. За габаритами авто трохи більше за CR-V, а велика колісна база робить його просторішим за бензинового побратима.

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У салоні частина перемикачів взяті у Honda Civic та CR-V
Фото: Honda

Розміри Honda Prologue 2024:

  • Довжина — 4877 мм
  • Ширина — 1989 мм
  • Висота — 1643 мм
  • Колісна база — 3094 мм
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Розробники обіцяють великий внутрішній простір
Фото: Honda

У салоні частина перемикачів запозичена у моделей Civic та CR-V. Електромобіль Honda отримав віртуальну панель приладів та 11,3-дюймовий сенсорний дисплей.

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Характеристики Honda Prologue стануть відомими ближче до дати презентації моделі. Заявлено лише, що запропонують варіанти з переднім та повним приводом.

Втім, відомо, що порівняний з Prologue за розмірами електрокросовер Chevrolet Blazer, побудований на тій же платформі, запропонований у версіях потужністю до 557 к. с. та здатний проїхати до 515 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав, що також розсекретив флагманський кросовер Honda Pilot нового покоління.