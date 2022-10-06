Представлений перший електрокросовер Honda: він стане "зеленою" альтернативою CR-V (відео)

Нову Honda Prologue вирішили розсекретити за два роки до початку продажу. Електромобіль розробляють разом із концерном General Motors.

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Опубліковано офіційні фото та відео з Honda Prologue. Перший електричний кросовер японської марки надійде у продаж лише 2024 року, але показати його вирішили вже зараз. Подробиці авто розкрили на сайті Honda.

[ + – ] Prologue трохи більший за бензинову Honda CR-V Фото: Honda

Нова Honda Prologue відрізняється стриманим та лаконічним дизайном зі злегка похилим дахом та вигнутою віконною лінією. Розкосі фари виконані у фірмовому стилі японського бренду та нагадують оптику Honda CR-V 2023.

[ + – ] Кросовер збудують на платформі GM Ultium Фото: Honda

Електрокросовер Honda розробляють спільно з General Motors і воно використовує платформу GM Ultium, як Cadillac Lyriq та Chevrolet Equinox. За габаритами авто трохи більше за CR-V, а велика колісна база робить його просторішим за бензинового побратима.

[ + – ] У салоні частина перемикачів взяті у Honda Civic та CR-V Фото: Honda

Розміри Honda Prologue 2024:

Довжина — 4877 мм

Ширина — 1989 мм

Висота — 1643 мм

Колісна база — 3094 мм

[ + – ] Розробники обіцяють великий внутрішній простір Фото: Honda

У салоні частина перемикачів запозичена у моделей Civic та CR-V. Електромобіль Honda отримав віртуальну панель приладів та 11,3-дюймовий сенсорний дисплей.

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Характеристики Honda Prologue стануть відомими ближче до дати презентації моделі. Заявлено лише, що запропонують варіанти з переднім та повним приводом.

Втім, відомо, що порівняний з Prologue за розмірами електрокросовер Chevrolet Blazer, побудований на тій же платформі, запропонований у версіях потужністю до 557 к. с. та здатний проїхати до 515 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав, що також розсекретив флагманський кросовер Honda Pilot нового покоління.