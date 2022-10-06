Представлений перший електрокросовер Honda: він стане "зеленою" альтернативою CR-V (відео)
Нову Honda Prologue вирішили розсекретити за два роки до початку продажу. Електромобіль розробляють разом із концерном General Motors.
Опубліковано офіційні фото та відео з Honda Prologue. Перший електричний кросовер японської марки надійде у продаж лише 2024 року, але показати його вирішили вже зараз. Подробиці авто розкрили на сайті Honda.
Нова Honda Prologue відрізняється стриманим та лаконічним дизайном зі злегка похилим дахом та вигнутою віконною лінією. Розкосі фари виконані у фірмовому стилі японського бренду та нагадують оптику Honda CR-V 2023.
Електрокросовер Honda розробляють спільно з General Motors і воно використовує платформу GM Ultium, як Cadillac Lyriq та Chevrolet Equinox. За габаритами авто трохи більше за CR-V, а велика колісна база робить його просторішим за бензинового побратима.
Розміри Honda Prologue 2024:
- Довжина — 4877 мм
- Ширина — 1989 мм
- Висота — 1643 мм
- Колісна база — 3094 мм
У салоні частина перемикачів запозичена у моделей Civic та CR-V. Електромобіль Honda отримав віртуальну панель приладів та 11,3-дюймовий сенсорний дисплей.Важливо
Характеристики Honda Prologue стануть відомими ближче до дати презентації моделі. Заявлено лише, що запропонують варіанти з переднім та повним приводом.
Втім, відомо, що порівняний з Prologue за розмірами електрокросовер Chevrolet Blazer, побудований на тій же платформі, запропонований у версіях потужністю до 557 к. с. та здатний проїхати до 515 км без підзарядки.
Раніше Фокус розповідав, що також розсекретив флагманський кросовер Honda Pilot нового покоління.