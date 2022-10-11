Быстрее Теслы: студенты создали рекордный электромобиль (видео)

Гоночный электрокар E0711-11 EVO построили всего за год. Он весит 145 кг и оснащен четырьмя моторами общей мощностью 240 л. с.

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Студенты университета Штутгарта построили очень быстрый электрический болид E0711-11 EVO. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим динамическим характеристикам. Об этом сообщает сайт университета.

Группа из 20 немецких студентов объединились в команду Green Team. Всего за год они разработали и построили одноместный гоночный электромобиль E0711-11 EVO.

[ + – ] Группа студентов разработала и построила болид за год

На полигоне концерна Bosch в Реннингене электрокар смог разогнаться до 100 км/ч за 1,461 с, то есть стал быстрее, чем топовая Tesla Model S Plaid и электрический суперкар Rimac Nevera. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.

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Болид выполнен из карбона, поэтому весит всего 145 кг. Он получил четыре электромотора (по одному на колесо) суммарной мощностью 240 л. с. (180 кВт).

Электрокар оснастили легкой и компактной батареей емкостью 7,67 кВт∙ч, заряда которой хватает на несколько заездов. При разгоне гонщик Green Team Диого Силва выдержал перегрузки в 2,5g – больше, чем в болидах "Формулы-1".

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