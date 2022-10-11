Быстрее Теслы: студенты создали рекордный электромобиль (видео)
Гоночный электрокар E0711-11 EVO построили всего за год. Он весит 145 кг и оснащен четырьмя моторами общей мощностью 240 л. с.
Студенты университета Штутгарта построили очень быстрый электрический болид E0711-11 EVO. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим динамическим характеристикам. Об этом сообщает сайт университета.
Группа из 20 немецких студентов объединились в команду Green Team. Всего за год они разработали и построили одноместный гоночный электромобиль E0711-11 EVO.
На полигоне концерна Bosch в Реннингене электрокар смог разогнаться до 100 км/ч за 1,461 с, то есть стал быстрее, чем топовая Tesla Model S Plaid и электрический суперкар Rimac Nevera. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.Важно
Болид выполнен из карбона, поэтому весит всего 145 кг. Он получил четыре электромотора (по одному на колесо) суммарной мощностью 240 л. с. (180 кВт).
Электрокар оснастили легкой и компактной батареей емкостью 7,67 кВт∙ч, заряда которой хватает на несколько заездов. При разгоне гонщик Green Team Диого Силва выдержал перегрузки в 2,5g – больше, чем в болидах "Формулы-1".
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