Культовый Ford Mustang 60-х вернули в производство: он стал электромобилем (фото)

Вместо бензинового V8 у Ford Mustang теперь четыре электромотора общей мощностью 536 л. с. Они позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4 с и развивать 245 км/ч.

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Классический Ford Mustang 1967 года получил вторую жизнь. Знаменитое спортивное авто превратили в электрокар и планируют выпустить лимитированной серией из 499 единиц. Об этом сообщает сайт компании Charge Cars, выполнившей тюнинг Ford Mustang.

[ + – ] Фары и фонари Ford Mustang стали светодиодными

Вместо бензинового V8 культовое американское авто получило сразу четыре электромотора, развивающих 536 л. с. и 1500 Н∙м. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 4 секунды, а максимальная скорость ограничена на 245 км/ч. К тому же, авто стало полноприводным.

[ + – ] Электрокар оснащен четырьмя моторами и полным приводом

Аккумуляторная батарея емкостью 63 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 320 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за час.

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С виду электромобиль Ford Mustang несколько отличается от бензиновой модели 1967 года. Он получил современную светодиодную оптику и оригинальные колесные диски, а вместо решетки радиатора установлена заглушка.

[ + – ] В салоне появились виртуальная панель приборов и сенсорный дисплей

Салон Ford Mustang претерпел гораздо большие изменения – его полностью переделали. Внутри появились виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата. Также установлены спортивные сиденья, а в отделке использована дорогая кожа. Оснащение пополнила беспроводная зарядка для смартфонов. Купить электромобиль Ford Mustang можно по цене от $460 000.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину во время войны ввезли Ford Mustang 1969 года на польских номерах.

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