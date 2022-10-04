Культовый Ford Mustang 60-х вернули в производство: он стал электромобилем (фото)
Вместо бензинового V8 у Ford Mustang теперь четыре электромотора общей мощностью 536 л. с. Они позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4 с и развивать 245 км/ч.
Классический Ford Mustang 1967 года получил вторую жизнь. Знаменитое спортивное авто превратили в электрокар и планируют выпустить лимитированной серией из 499 единиц. Об этом сообщает сайт компании Charge Cars, выполнившей тюнинг Ford Mustang.
Вместо бензинового V8 культовое американское авто получило сразу четыре электромотора, развивающих 536 л. с. и 1500 Н∙м. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 4 секунды, а максимальная скорость ограничена на 245 км/ч. К тому же, авто стало полноприводным.
Аккумуляторная батарея емкостью 63 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 320 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за час.Важно
С виду электромобиль Ford Mustang несколько отличается от бензиновой модели 1967 года. Он получил современную светодиодную оптику и оригинальные колесные диски, а вместо решетки радиатора установлена заглушка.
Салон Ford Mustang претерпел гораздо большие изменения – его полностью переделали. Внутри появились виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата. Также установлены спортивные сиденья, а в отделке использована дорогая кожа. Оснащение пополнила беспроводная зарядка для смартфонов. Купить электромобиль Ford Mustang можно по цене от $460 000.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украину во время войны ввезли Ford Mustang 1969 года на польских номерах.
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