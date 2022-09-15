Седьмое поколение легенды: презентован новый Ford Mustang 2023 (видео)

Новый Ford Mustang сохранил классический дизайн, но его салон стал гораздо современнее. Со старта культовой модели предложат двигатели мощностью до 500 л. с.

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Главной премьерой Детройтского автосалона стал новый Ford Mustang. Седьмое поколение легендарной спортивной модели поступит в продажу с лета 2023 года и, скорее всего, станет последним бензиновым Mustang. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

[ + – ] Решетка радиатора увеличена в размерах, а фары стали тоньше Фото: Ford

Дизайн Ford Mustang 2023

Новый Ford Mustang сохраняет классический силуэт с длинным капотом, покатой крышей и сдвинутым назад салоном. Вместе с тем, дизайн купе и кабриолета стал агрессивнее. Решетка радиатора стала шире и сочетается с тоненькими диодными фарами, а задние крылья расширены.

[ + – ] Заряженный Ford Mustang Dark Horse получил обвес и антикрыло Фото: Ford

Линейку пополнила новая заряженная версия Dark Horse ("темная лошадка") с тонированными фарами, обвесом, 19-дюймовыми дисками и задним антикрылом.

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Салон Ford Mustang 2023

В салоне изменения гораздо более кардинальные. На передней панели установлены рядом два больших дисплея – 12,4-дюймовая виртуальная панель приборов и 13,2-дюймовый тачскрин мультимедиа.

[ + – ] В салоне появились два больших дисплея Фото: Ford

Вариант Dark Horse получил спортивные кресла Recaro. Оснащение пополнили беспроводная зарядка для смартфонов и система распознавания дорожных знаков.

[ + – ] В версии Dark Horse установлены спортивные кресла Recaro Фото: Ford

Новый Ford Mustang 2023, характеристики

Ford Mustang седьмого поколения сохраняет двигатели предшественника. Им несколько увеличат мощность, но точные характеристики станут известны ближе к дате старта продаж.

[ + – ] Новый Ford Mustang начнут продавать с лета 2023 года Фото: Ford

Базовая 2,3-литровая турбочетверка EcoBoost будет развивать свыше 320 л. с. Отдача 5,0-литрового V8 составит более 460 л. с. в варианте GT и около 500 л. с. – в Dark Horse. Позже линейку пополнят более мощные версии от Shelby.

[ + – ] В линейке остались 2,3-литровая турбочетверка и 5,0-литровый V8

На выбор предложат 6-ступенчатую механическую или 10-ступенчатую автоматическую КПП. Версия Dark Horse также получит адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза Brembo.

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