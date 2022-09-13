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Суперкар для всей семьи: представлен первый кроссовер Ferrari (видео)

Новый Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кроссовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Фото: Ferrari | Ferrari Purosangue будет стоить от 390 000 евро

Экстравагантный Ferrari Purosangue оснащен 725-сильным V12 и способен развить скорость свыше 310 км/ч. Это самый мощный и быстрый кроссовер в мире.

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В Италии состоялась презентация Ferrari Purosangue. Первый кроссовер итальянской марки поступит в продажу с 2023 года по цене от 390 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ferrari.

Новый Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кроссовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Двери кроссовера выполнены распашными
Фото: Ferrari

Новый Ferrari Purosangue разрабатывали довольно долго и тщательно. В итоге, получился очень нетипичный автомобиль повышенной проходимости, выделяющийся на фоне соперников. Его название переводится, как "чистокровный" и намекает на то, что он остается настоящим Ferrari. Ежегодно будут выпускать примерно по 2000 таких авто, а основными конкурентами модели станут Lamborghini Urus и Aston Martin DBX.

Дизайн Ferrari Purosangue 2023

Новый Ferrari Purosangue выглядит нестандартно, как для кроссовера. У авто очень длинный капот, а салон сдвинут максимально назад. Выраженный "нос" сочетается с тоненькими фарами в стиле Ferrari SF90 Stradale. Задние крылья расширены, а подчеркивают их тоненькие фонари.

Новый Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кроссовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Ferrari Purosangue получил 725-сильный V12
Фото: Ferrari

Самая оригинальная черта дизайна авто – распашные двери. Примечательно, что у них отсутствуют оконные рамки.

В основе новинки лежит удлиненная платформа купе Ferrari Roma. В конструкции широко использованы алюминий и карбон, но авто получилось самым тяжелым в истории Ferrari – 2033 кг.

Новый Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кроссовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Фары выполнены в духе Ferrari SF90 Stradale
Фото: Ferrari

Размеры Ferrari Purosangue

  • Длина – 4973 мм
  • Ширина – 2028 мм
  • Высота – 1589 мм
  • Колесная база – 3018
Новый Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кроссовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Водитель и передний пассажир получили отдельные дисплеи
Фото: Ferrari

Салон Ferrari Purosangue 2023

Во внутренней отделке сочетаются кожа и карбон. На руль вынесены кнопки управления стеклоочистителями, поворотниками и светом фар. Оригинально выглядит волнообразная передняя панель с отдельными 10,2-дюймовыми дисплеями для водителя и переднего пассажира.

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В салоне установлены четыре отдельных кресла с электроприводом и подогревом, а за доплату доступен их массаж. Багажник Purosangue больше, чем у любого другого Ferrari – 473 л.

Новый Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue, кроссовер Ferrari Purosangue, Ferrari Purosangue 2023
Внутри установлены четыре отдельных кресла
Фото: Ferrari

Кроссовер Ferrari Purosangue, характеристики

Новый Ferrari Purosangue 2023 дебютировал с 6,5-литровым V12 на 725 л. с. и 715 Н∙м. С 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями он разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает скорость свыше 310 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый в мире кроссовер — его вполне можно назвать семейным суперкаром.

Ferrari Purosangue разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает свыше 310 км/ч

Автомобиль получил полный привод, управляемые задние колеса и активную подвеску с изменяемым клиренсом. Карбоново-керамические тормоза Brembo позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке всего 32,8 м. Разработчики обещают лучшую в классе управляемость.

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