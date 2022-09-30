Китайцы показали электрокар с запасом хода 700 км и самой быстрой в мире зарядкой (фото)

Электрический кроссовер XPeng G9 предложен в версиях мощностью до 550 л. с. Зарядить батарею электрокара в сверхбыстром режиме на 80% можно всего за 15 минут.

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В Китае презентовали электрический кроссовер XPeng G9. Флагманская модель марки уже доступна на родине по цене от 310 до 470 тысяч юаней ($43 700 – 66 300), а в следующем году должна появиться в Европе. Детали авто раскрыли на официальном сайте XPeng.

[ + – ] По размерам кроссовер сопоставим с BMW X5 Фото: Xpeng

Дизайн электрокара XPeng G9

Новый XPeng G9 – среднеразмерный пятиместный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него тоненькая диодная оптика на всю ширину кузова и выдвижные дверные ручки. По размерам электрокар сопоставим с BMW X5 и Volkswagen Touareg.

[ + – ] Диодные фары и фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Xpeng

Габариты XPeng G9:

Длина – 4891 мм

Ширина – 1937 мм

Высота – 1680 мм

Колесная база – 2998 мм

В отделке салона использованы кожа и алюминий. На передней панели установлены небольшой виртуальный щиток приборов и два 15-дюймовых сенсорных дисплея для водителя и переднего пассажира.

[ + – ] На передней панели предусмотрены отдельные сенсорные дисплеи для водителя и пассажира Фото: Xpeng

Оснащение включает электропривод передних кресел, две беспроводные зарядки для смартфонов и камеры кругового обзора. За доплату доступны аудиосистема с 28 динамиками и автопилот.

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Электромобиль XPeng G9, характеристики

Электрокар XPeng G9 предложен в 313-сильной заднеприводной и 550-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 и 3,9 с, соотсветственно, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

[ + – ] Оснащение включает электропривод сидений и беспроводные зарядки для смартфонов Фото: Xpeng

Со стандартной батареей на 78,2 кВт∙ч запас хода составляет 570 км, а с увеличенной (98 кВт∙ч) – 702 км. Китайский электромобиль получил самую быструю в мире зарядку: она позволяет пополнить заряд батареи на 80% всего за 15 минут, а за 5 минут увеличит запас хода на 200 км.

Ранее Фокус рассказывал, что XPeng готовит беспилотное летающее такси и уже в октябре оно перезет первых пассажиров.

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