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Китайці показали електрокар із запасом ходу 700 км s найшвидшою у світі зарядкою (фото)

Електромобіль XPeng G9, XPeng G9, новий XPeng G9, китайський електромобіль
Фото: Xpeng | XPeng G9 — нова флагманська модель китайської марки

Електричний кросовер XPeng G9 запропонований у версіях потужністю до 550 к. с. Зарядити батарею електрокара в надшвидкому режимі на 80% можна лише за 15 хвилин.

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У Китаї презентували електричний кросовер XPeng G9. Флагманська модель марки вже доступна на батьківщині за ціною від 310 до 470 тисяч юанів ($43 700 – 66 300), а наступного року має з'явитися в Європі. Деталі авто розкрили на офіційному сайті XPeng.

Електромобіль XPeng G9, XPeng G9, новий XPeng G9, китайський електромобіль Fullscreen
За розмірами кросовер можна порівняти з BMW X5
Фото: Xpeng

Дизайн електрокара XPeng G9

Новий XPeng G9 — середньорозмірний п'ятимісний кросовер із дизайном, що обтікає. У нього тоненька діодна оптика на всю ширину кузова та висувні ручки дверей. За розмірами електрокар можна порівняти з BMW X5 і Volkswagen Touareg.

Електромобіль XPeng G9, XPeng G9, новий XPeng G9, китайський електромобіль Fullscreen
Діодні фари та ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: Xpeng

Габарити XPeng G9:

  • Довжина — 4891 мм
  • Ширина — 1937 мм
  • Висота — 1680 мм
  • Колісна база — 2998 мм

В обробці салону використані шкіра й алюміній. На передній панелі встановлені невеликий віртуальний щиток приладів і два 15-дюймові сенсорні дисплеї для водія та переднього пасажира.

Електромобіль XPeng G9, XPeng G9, новий XPeng G9, китайський електромобіль Fullscreen
На передній панелі передбачені окремі сенсорні дисплеї для водія та пасажира
Фото: Xpeng

Оснащення включає електропривід передніх крісел, дві бездротові зарядки для смартфонів і камери кругового огляду. За доплату доступні аудіосистема з 28 динаміками й автопілот.

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Електромобіль XPeng G9 |

Електрокар XPeng G9 запропонований у 313-сильній задньопривідній і 550-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 6,4 та 3,9 с відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Електромобіль XPeng G9, XPeng G9, новий XPeng G9, китайський електромобіль Fullscreen
Оснащення включає електропривід сидінь і бездротові зарядки для смартфонів
Фото: Xpeng

Зі стандартною батареєю на 78,2 кВт∙год запас ходу становить 570 км, а зі збільшеною (98 кВт∙год) — 702 км. Китайський електромобіль отримав найшвидшу у світі зарядку: вона дозволяє поповнити заряд батареї на 80% лише за 15 хвилин, а за 5 хвилин збільшить запас ходу на 200 км.

Раніше Фокус розповідав, що XPeng готує безпілотне летюче таксі, і вже в жовтні воно перезе перших пасажирів.

Також ми писали, що в Китаї створили найширший у світі автомобіль.