Китайці показали електрокар із запасом ходу 700 км s найшвидшою у світі зарядкою (фото)
Електричний кросовер XPeng G9 запропонований у версіях потужністю до 550 к. с. Зарядити батарею електрокара в надшвидкому режимі на 80% можна лише за 15 хвилин.
У Китаї презентували електричний кросовер XPeng G9. Флагманська модель марки вже доступна на батьківщині за ціною від 310 до 470 тисяч юанів ($43 700 – 66 300), а наступного року має з'явитися в Європі. Деталі авто розкрили на офіційному сайті XPeng.
Дизайн електрокара XPeng G9
Новий XPeng G9 — середньорозмірний п'ятимісний кросовер із дизайном, що обтікає. У нього тоненька діодна оптика на всю ширину кузова та висувні ручки дверей. За розмірами електрокар можна порівняти з BMW X5 і Volkswagen Touareg.
Габарити XPeng G9:
- Довжина — 4891 мм
- Ширина — 1937 мм
- Висота — 1680 мм
- Колісна база — 2998 мм
В обробці салону використані шкіра й алюміній. На передній панелі встановлені невеликий віртуальний щиток приладів і два 15-дюймові сенсорні дисплеї для водія та переднього пасажира.
Оснащення включає електропривід передніх крісел, дві бездротові зарядки для смартфонів і камери кругового огляду. За доплату доступні аудіосистема з 28 динаміками й автопілот.Важливо
Електромобіль XPeng G9 |
Електрокар XPeng G9 запропонований у 313-сильній задньопривідній і 550-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 6,4 та 3,9 с відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.
Зі стандартною батареєю на 78,2 кВт∙год запас ходу становить 570 км, а зі збільшеною (98 кВт∙год) — 702 км. Китайський електромобіль отримав найшвидшу у світі зарядку: вона дозволяє поповнити заряд батареї на 80% лише за 15 хвилин, а за 5 хвилин збільшить запас ходу на 200 км.
Раніше Фокус розповідав, що XPeng готує безпілотне летюче таксі, і вже в жовтні воно перезе перших пасажирів.
Також ми писали, що в Китаї створили найширший у світі автомобіль.