Китайці показали електрокар із запасом ходу 700 км s найшвидшою у світі зарядкою (фото)

Електричний кросовер XPeng G9 запропонований у версіях потужністю до 550 к. с. Зарядити батарею електрокара в надшвидкому режимі на 80% можна лише за 15 хвилин.

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У Китаї презентували електричний кросовер XPeng G9. Флагманська модель марки вже доступна на батьківщині за ціною від 310 до 470 тисяч юанів ($43 700 – 66 300), а наступного року має з'явитися в Європі. Деталі авто розкрили на офіційному сайті XPeng.

[ + – ] За розмірами кросовер можна порівняти з BMW X5 Фото: Xpeng

Дизайн електрокара XPeng G9

Новий XPeng G9 — середньорозмірний п'ятимісний кросовер із дизайном, що обтікає. У нього тоненька діодна оптика на всю ширину кузова та висувні ручки дверей. За розмірами електрокар можна порівняти з BMW X5 і Volkswagen Touareg.

[ + – ] Діодні фари та ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Xpeng

Габарити XPeng G9:

Довжина — 4891 мм

Ширина — 1937 мм

Висота — 1680 мм

Колісна база — 2998 мм

В обробці салону використані шкіра й алюміній. На передній панелі встановлені невеликий віртуальний щиток приладів і два 15-дюймові сенсорні дисплеї для водія та переднього пасажира.

[ + – ] На передній панелі передбачені окремі сенсорні дисплеї для водія та пасажира Фото: Xpeng

Оснащення включає електропривід передніх крісел, дві бездротові зарядки для смартфонів і камери кругового огляду. За доплату доступні аудіосистема з 28 динаміками й автопілот.

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Електромобіль XPeng G9 |

Електрокар XPeng G9 запропонований у 313-сильній задньопривідній і 550-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 6,4 та 3,9 с відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

[ + – ] Оснащення включає електропривід сидінь і бездротові зарядки для смартфонів Фото: Xpeng

Зі стандартною батареєю на 78,2 кВт∙год запас ходу становить 570 км, а зі збільшеною (98 кВт∙год) — 702 км. Китайський електромобіль отримав найшвидшу у світі зарядку: вона дозволяє поповнити заряд батареї на 80% лише за 15 хвилин, а за 5 хвилин збільшить запас ходу на 200 км.

Раніше Фокус розповідав, що XPeng готує безпілотне летюче таксі, і вже в жовтні воно перезе перших пасажирів.

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