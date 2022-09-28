Volkswagen презентував найширший у світі автомобіль (відео)

Концептуальний Volkswagen Lamando 5XL досягає 3 м завширшки. Автомобіль вирішили розрізати та вставити в кузов додаткову центральну секцію.

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У Китаї презентували оригінальний концепт-кар Volkswagen Lamando 5XL. Це найширше у світі легкове авто. Подробиці нестандартного прототипу розкрили на Youtube-каналі Wheelsboy.

[ + – ] У салоні встановили додаткові крісла Фото: скриншот/youtube

За основу взяли стандартний Volkswagen Lamando 2022, представлений зовсім нещодавно. Автомобіль розрізали поздовжньо навпіл і додали центральну секцію кузова. Внаслідок таких доробок ширина Volkswagen досягла трьох метрів. На знімках машина виглядає намальованою у Photoshop і не одразу віриться, що вона є реальною.

[ + – ] У моторному відсіку може стати людина Фото: скриншот/youtube

Салон Volkswagen Lamando, звичайно, також став ширшим, тому автомобіль став семимісним: спереду тепер встановлені три сидіння, а ззаду — чотири.

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Ліфтбек суттєво поважчав, проте двигун залишився без змін. Volkswagen Lamando 5XL оснащений 1,4-літровою 150-сильною турбочетвіркою. Оскільки моторний відсік став просторішим, то тепер у ньому може стояти людина.

Звичайно, новий Volkswagen Lamando 5XL не стане серійним. Унікальний автомобіль використовуватимуть як шоукар на різних заходах.

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