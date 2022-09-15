Ціна $18 тисяч та великий багажник: представлено новий Volkswagen Polo Sedan (фото)
Новий Volkswagen Polo Sedan підріс у розмірах і став просторішим усередині. Модель зберегла 1,6-літровий двигун попередника, а незабаром може отримати й потужніші турбомотори.
Volkswagen Polo Sedan повертається. Представлено нове покоління бюджетної моделі і незабаром стартує її продаж за ціною від 18 300 до 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Втім, сам собою автомобіль не є абсолютно новим. Справа в тому, що цей седан Volkswagen Polo вже продається у низці країн і там відомий під назвою Virtus. На окремих ринках йому вирішили повернути знайому назву. Презентація моделі відбулася у ПАР, але незабаром вона з'явиться і в інших країнах.
Новий Volkswagen Polo Sedan відрізняється стриманим дизайном із плавними обводами. В анфас він схожий з хетчбеком Polo — у нього такі ж продовгуваті фари і тоненька решітка радіатора. Седан VW Polo помітно більший за попередника.
Розміри Volkswagen Polo Sedan 2022:
- Довжина – 4561 мм
- Ширина – 1752 мм
- Висота – 1507 мм
- Колісна база – 2651 мм
У салоні переважає знайомий строгий стиль Volkswagen, знайомий за хетчбеком Polo. Седан отримав великий 10-дюймовий тачскрін та сенсорний блок клімату. Він просторіший за модель попереднього покоління і має великий 521-літровий багажник.Важливо
Базова комплектація Volkswagen Polo Sedan включає діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль та 6 подушок безпеки. У найдорожчій версії є клімат-контроль, камера заднього виду та бездротова зарядка для смартфонів.
Спочатку седан Volkswagen Polo буде доступний із 1,6-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с., яким обладнували і попередника. Втім, пізніше можуть з'явитися ще й турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.), адже їх пропонують для Volkswagen Virtus. На вибір пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Volkswagen Tiguan 2023 року розсекретили до прем'єри. Він став схожим на хетчбек Golf.