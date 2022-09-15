Цена $18 тысяч и большой багажник: представлен новый Volkswagen Polo Sedan (фото)

Новый Volkswagen Polo Sedan подрос в размерах и стал просторнее внутри. Модель сохранила 1,6-литровый двигатель предшественника, а вскоре может получить и более мощные турбомоторы.

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Volkswagen Polo Sedan возвращается. Представлено новое поколение бюджетной модели и вскоре стартуют ее продажи по цене от 18 300 до 21 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Впрочем, сам по себе автмобиль не является абсолютно новым. Дело в том, что этот седан Volkswagen Polo уже продается в ряде стран и там известен под названием Virtus. На отдельных рынках ему решили вернуть знакомое название. Презентация модели прошла в ЮАР, но вскоре она появится и в других странах.

[ + – ] Volkswagen Polo Sedan достигает 4,5 м в длину Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo Sedan отличается сдержанным дизайном с плавными обводами. В анфас он схож с хэтчбеком Polo – у него такие же продолговатые фары и тоненькая решетка радиатора. Седан VW Polo заметено крупнее предшественника.

Размеры Volkswagen Polo Sedan 2022:

Длина – 4561 мм

Ширина – 1752 мм

Высота – 1507 мм

Колесная база – 2651 мм

[ + – ] Седан получил большой тачскрин и сенсорный блок климата Фото: Volkswagen

В салоне преобладает знакомый строгий стиль Volkswagen, знакомый по хэтчбеку Polo. Седан получил большой 10-дюймовый тачскрин и сенсорный блок климата. Он просторнее модели предыдущего поколения и обладает большим 521-литровым багажником.

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Базовая комплектация Volkswagen Polo Sedan включает диодные фары, кондиционер, круиз-контроль и 6 подушек безопасности. В самой дорогой версии есть климат-контроль, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов.

[ + – ] Объем багажника составляет 521 л Фото: Volkswagen

Поначалу седан Volkswagen Polo будет доступен со знакомым по предшественнику 1,6-литровым бензиновым двигателем на 110 л. с. Впрочем, позже могут появиться еще и турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), ведь их предлагают для Volkswagen Virtus. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП.

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