Новый Volkswagen Tiguan 2023 показался на дорогах до премьеры (фото)

Volkswagen Tiguan третьей генерации кардинально изменится внешне и станет похожим на Golf. Кроссовер будет доступен в бензиновом, дизельном или гибридном исполнении.

В Германии во время испытаний сняли новый Volkswagen Tiguan. Третье поколение кроссовера должны представить в 2023 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Тестовый Volkswagen Tiguan 2023 показался практически без камуфляжа, а поэтому его дизайн перестал быть секретом. Кроссовер радикально изменится внешне и обретет черты родственного хэтчбека Volkswagen Golf 8 (две модели построены на платформе MQB).

[ + – ] Кроссовер презентуют в 2023 году Фото: Motor1.com

На смену граням в дизайне Volkswagen Tiguan пришли более плавные лиги. У автомобиля узкие диодные фары, широкая решетка радиатора и раздутые крылья.

Важно

Цена $150 000 и до 750 сил: самый дорогой кроссовер BMW рассекречен до премьеры (фото)

Салон Volkswagen Tiguan не рассекретили, но очевидно многие его детали также позаимствуют у Golf. Это значит, что кроссовер получит виртуальную панель приборов, повернутый к водителю тачскрин и сенсорные переключатели климат-контроля.

[ + – ] Volkswagen Tiguan предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Фото: Motor1.com

Кроссовер Volkswagen будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях мощностью от 150 до 330 л. с. Ожидаются версии с передним и полным приводом. Также в линейке сохранится удлиненный семиместный вариант Tiguan Allspace.

Ранее Фокус рассказывал про новый большой кроссовер Volkswagen Tavendor. Он станет недорогой альтернативой модели Touareg.