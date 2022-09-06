Новый Volkswagen Tiguan 2023 показался на дорогах до премьеры (фото)
Volkswagen Tiguan третьей генерации кардинально изменится внешне и станет похожим на Golf. Кроссовер будет доступен в бензиновом, дизельном или гибридном исполнении.
В Германии во время испытаний сняли новый Volkswagen Tiguan. Третье поколение кроссовера должны представить в 2023 году. Об этом сообщает сайт Motor1.
Тестовый Volkswagen Tiguan 2023 показался практически без камуфляжа, а поэтому его дизайн перестал быть секретом. Кроссовер радикально изменится внешне и обретет черты родственного хэтчбека Volkswagen Golf 8 (две модели построены на платформе MQB).
На смену граням в дизайне Volkswagen Tiguan пришли более плавные лиги. У автомобиля узкие диодные фары, широкая решетка радиатора и раздутые крылья.Важно
Салон Volkswagen Tiguan не рассекретили, но очевидно многие его детали также позаимствуют у Golf. Это значит, что кроссовер получит виртуальную панель приборов, повернутый к водителю тачскрин и сенсорные переключатели климат-контроля.
Кроссовер Volkswagen будет доступен в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях мощностью от 150 до 330 л. с. Ожидаются версии с передним и полным приводом. Также в линейке сохранится удлиненный семиместный вариант Tiguan Allspace.
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