Новый кроссовер Volkswagen станет более доступной альтернативой Touareg (фото)

Большой кроссовер Volkswagen Tavendor по размерам сопоставим с Touareg, но ощутимо дешевле. У автомобиля просторный салон и экономичные 2,0-литровые турбомоторы.

Volkswagen представил на автосалон в Чэнду новый кроссовер Tavendor. Семейная модель поступит в продажу с осени по цене примерно от 45 тыс. долларов. Об этом пишет сайт Autohome.

[ + – ] Кроссовер презентовали на автошоу в Чэнду Фото: autohome.com.cn

Новый Volkswagen Tavendor станет более доступной альтернативой премиальному Touareg. Два кроссовера сопоставимы по размерам, хотя Tavendor построен на удлиненной платформе компактного Golf.

[ + – ] По размерам Volkswagen Tavendor сопоставим с Touareg Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen Tavendor 2023:

Длина – 4936 мм

Ширина – 2015 мм

Высота – 1756 мм

Колесная база – 2980 мм

Масса – 1944 кг

[ + – ] На передней панели установлены два больших дисплея Фото: Volkswagen

Volkswagen Tavendor выглядит нетипично на фоне других моделей марки. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и продолговатые диодные фары. Заднее стекло прикрыто спойлером.

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В салоне родство с VW Golf 8 заметно лучше всего – у него позаимствовали руль, миниатюрный рычажок КПП и часть переключателей. На передней панели установлены два крупных дисплея. Несмотря на довольно большие размеры, автомобиль является пятиместным, как и Touareg – третий ряд сидений ему не предлагают. Топовая версия получила панорамную крышу, электроприводы сидений и двери багажника.

[ + – ] Большой кроссовер доступен только в пятиместной версии

Кроссовер Volkswagen Tavendor оснащают 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 186 и 220 л. с., а также 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями DSG. Более мощный вариант является полноприводным.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит свой первый электрический пикап. Он отличается ретро-дизайном.