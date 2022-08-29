Новый кроссовер Volkswagen станет более доступной альтернативой Touareg (фото)
Большой кроссовер Volkswagen Tavendor по размерам сопоставим с Touareg, но ощутимо дешевле. У автомобиля просторный салон и экономичные 2,0-литровые турбомоторы.
Volkswagen представил на автосалон в Чэнду новый кроссовер Tavendor. Семейная модель поступит в продажу с осени по цене примерно от 45 тыс. долларов. Об этом пишет сайт Autohome.
Новый Volkswagen Tavendor станет более доступной альтернативой премиальному Touareg. Два кроссовера сопоставимы по размерам, хотя Tavendor построен на удлиненной платформе компактного Golf.
Габариты Volkswagen Tavendor 2023:
- Длина – 4936 мм
- Ширина – 2015 мм
- Высота – 1756 мм
- Колесная база – 2980 мм
- Масса – 1944 кг
Volkswagen Tavendor выглядит нетипично на фоне других моделей марки. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и продолговатые диодные фары. Заднее стекло прикрыто спойлером.Важно
В салоне родство с VW Golf 8 заметно лучше всего – у него позаимствовали руль, миниатюрный рычажок КПП и часть переключателей. На передней панели установлены два крупных дисплея. Несмотря на довольно большие размеры, автомобиль является пятиместным, как и Touareg – третий ряд сидений ему не предлагают. Топовая версия получила панорамную крышу, электроприводы сидений и двери багажника.
Кроссовер Volkswagen Tavendor оснащают 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами на 186 и 220 л. с., а также 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями DSG. Более мощный вариант является полноприводным.
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