Новий кросовер Volkswagen стане доступнішою альтернативою Touareg (фото)

Великий кросовер Volkswagen Tavendor за розмірами можна порівняти з Touareg, але відчутно дешевше. В автомобіля просторий салон та економічні 2,0-літрові турбомотори.

Volkswagen представив на автосалон у Ченду новий кросовер Tavendor. Сімейна модель надійде у продаж з осені за ціною приблизно від 45 тис. доларів. Про це пише сайт Autohome.

[ + – ] Кросовер презентували на автошоу в Ченду Фото: autohome.com.cn

Новий Volkswagen Tavendor стане доступнішою альтернативою преміальному Touareg. Два кросовери можна порівняти за розмірами, хоча Tavendor побудований на подовженій платформі компактного Golf.

[ + – ] За розмірами Volkswagen Tavendor можна порівняти з Touareg Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen Tavendor 2023:

Довжина — 4936 мм

Ширина — 2015 мм

Висота — 1756 мм

Колісна база — 2980 мм

Маса — 1944 кг

[ + – ] На передній панелі встановлено два великі дисплеї Фото: Volkswagen

Volkswagen Tavendor має нетиповий вигляд на тлі інших моделей марки. В нього високий капот, широка решітка радіатора та довгасті діодні фари. Заднє скло прикрите спойлером.

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У салоні спорідненість з VW Golf 8 помітно найкраще — в нього запозичили кермо, мініатюрний важіль КПП та частина перемикачів. На передній панелі встановлені два великі дисплеї. Попри чималі розміри, автомобіль є п'ятимісним, як і Touareg — третій ряд сидінь йому не пропонують. Топова версія отримала панорамний дах, електроприводи сидінь та двері багажника.

[ + – ] Великий кросовер доступний лише у п'ятимісній версії

Кросовер Volkswagen Tavendor оснащують 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 186 і 220 к. с., а також 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями DSG. Сильніший варіант є повнопривідним.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує свій перший електричний пікап. Він відрізняється ретро-дизайном.