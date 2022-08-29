Новий кросовер Volkswagen стане доступнішою альтернативою Touareg (фото)
Великий кросовер Volkswagen Tavendor за розмірами можна порівняти з Touareg, але відчутно дешевше. В автомобіля просторий салон та економічні 2,0-літрові турбомотори.
Volkswagen представив на автосалон у Ченду новий кросовер Tavendor. Сімейна модель надійде у продаж з осені за ціною приблизно від 45 тис. доларів. Про це пише сайт Autohome.
Новий Volkswagen Tavendor стане доступнішою альтернативою преміальному Touareg. Два кросовери можна порівняти за розмірами, хоча Tavendor побудований на подовженій платформі компактного Golf.
Габарити Volkswagen Tavendor 2023:
- Довжина — 4936 мм
- Ширина — 2015 мм
- Висота — 1756 мм
- Колісна база — 2980 мм
- Маса — 1944 кг
Volkswagen Tavendor має нетиповий вигляд на тлі інших моделей марки. В нього високий капот, широка решітка радіатора та довгасті діодні фари. Заднє скло прикрите спойлером.Важливо
У салоні спорідненість з VW Golf 8 помітно найкраще — в нього запозичили кермо, мініатюрний важіль КПП та частина перемикачів. На передній панелі встановлені два великі дисплеї. Попри чималі розміри, автомобіль є п'ятимісним, як і Touareg — третій ряд сидінь йому не пропонують. Топова версія отримала панорамний дах, електроприводи сидінь та двері багажника.
Кросовер Volkswagen Tavendor оснащують 2,0-літровими бензиновими турбомоторами на 186 і 220 к. с., а також 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями DSG. Сильніший варіант є повнопривідним.
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