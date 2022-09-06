Новий Volkswagen Tiguan 2023 з'явився на дорогах до прем'єри (фото)

Volkswagen Tiguan третьої генерації кардинально зміниться зовні та стане схожим на Golf. Кросовер буде доступний у бензиновому, дизельному чи гібридному виконанні.

У Німеччині під час випробувань зняли новий Volkswagen Tiguan. Третє покоління кросовера мають представити у 2023 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Тестовий Volkswagen Tiguan 2023 показався практично без камуфляжу, тому його дизайн перестав бути секретом. Кросовер радикально зміниться зовні і отримає риси родинного хетчбека Volkswagen Golf 8 (дві моделі побудовані на платформі MQB).

[ + – ] Кросовер презентують у 2023 році Фото: Motor1.com

На зміну граням у дизайні Volkswagen Tiguan прийшли плавніші ліги. В автомобіля вузькі діодні фари, широка решітка радіатора та роздуті крила.

Важливо

Ціна $150 000 і до 750 сил: найдорожчий кросовер BMW розсекречено до прем'єри (фото)

Салон Volkswagen Tiguan не розсекретили, але очевидно багато його деталей також запозичили у Golf. Це означає, що кросовер отримає віртуальну панель приладів, повернутий до водія тачскрин та сенсорні перемикачі клімат-контролю.

[ + – ] Volkswagen Tiguan запропонують у бензинових, дизельних та гібридних версіях Фото: Motor1.com

Кросовер Volkswagen буде доступний у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях потужністю від 150 до 330 к. с. Очікуються версії з переднім та повним приводом. Також у лінійці збережеться подовжений семимісний варіант Tiguan Allspace.

Раніше Фокус розповідав про новий великий кросовер Volkswagen Tavendor. Він стане недорогою альтернативою моделі Touareg.