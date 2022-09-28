Volkswagen презентовал самый широкий в мире автомобиль (видео)
Концептуальный Volkswagen Lamando 5XL достигает 3 м в ширину. Автомобиль решили разрезать и вставить в кузов дополнительную центральную секцию.
В Китае презентовали оригинальный концепт-кар Volkswagen Lamando 5XL. Это самое широкое в мире легковое авто. Подробности нестандартного прототипа раскрыли на Youtube-канале Wheelsboy.
За основу взяли стандартный Volkswagen Lamando 2022, представленный совсем недавно. Автомобиль разрезали продольно пополам и добавили центральную секцию кузова. В результате таких доработок ширина Volkswagen достигла трех метров. На снимках машина выглядит нарисованной в Photoshop и не сразу верится, что она реальная.
Салон Volkswagen Lamando, естественно, также стал шире, поэтому автомобиль стал семиместным: спереди теперь установлены три сиденья, а сзади – четыре.Важно
Лифтбэк существенно потяжелел, однако двигатель остался без изменений. Volkswagen Lamando 5XL оснащен 1,4-литровой 150-сильной турбочетверкой. Поскольку моторный отсек стал просторнее, то теперь в нем может стоять человек.
Конечно же, новый Volkswagen Lamando 5XL не станет серийным. Уникальный автомобиль будут использовать в качестве шоукара на различных мероприятиях.
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