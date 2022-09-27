Немецкое качество: Volkswagen Passat B5 преодолел миллион километров без поломок (фото)

Volkswagen Passat B5 активно эксплуатировался на протяжении 20 лет и ни разу не подвел владельца. Теперь автомобиль поставят на хранение, а его хозяин пересядет на электрокар.

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В Германии ездит Volkswagen Passat B5 с рекордным пробегом. За два десятилетия он проехал более миллиона километров без особых проблем. Об этом пишет газета Braunschweiger Zeitung.

Людвиг Фрюхауф из городка Меле решил купить Volkswagen Passat в 2001 году. Выбор пал на седан с 1,9-литровым турбодизелем. Немец регулярно эксплуатировал авто и нередко использовал его для дальних поездок.

[ + – ] Volkswagen Passat B5 преодолел отметку в миллион километров в январе нынешнего года Фото: Volkswagen

Отметку в миллион километров Volkswagen Passat 1,9 TDI преодолел еще в январе нынешнего года. Примечательно, что за 21 год у авто не было серьезных неисправностей.

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Теперь Людвиг Фрюхауф все же решил пересесть на более современный автомобиль и уже приобрел новый Volkswagen ID.5 — электрокроссовер торжественно вручили на заводе VW в Вольфсбурге. Тем не менее, с Passat B5 он не хочет расставаться и планирует сохранить его.

[ + – ] Volkswagen Passat B5 выпускали с 1997 по 2005 годы Фото: Volkswagen

"Я ни разу не ломал свой Passat за 20 лет, но я также знал, что в какой-то момент мне придется прекратить ездить на нем. Так что лучше сделать это сейчас, когда он все еще в хорошем состоянии, чем после аварии или дорогостоящего ремонта", — заявил Людвиг Фрюхауф.

Секрет долговечности авто владелец не раскрыл. Примечательно, что Volkswagen Passat B5 считается не самым надежным поколением модели. Седан выпускали с 1997 по 2005 годы.

Ранее Фокус сообщал,что в Великобритании обнаружили Volkswagen Golf 4 2001 года в состоянии нового авто.