Німецька якість: Volkswagen Passat B5 подолав мільйон кілометрів без поломок (фото)

Volkswagen Passat B5 активно експлуатувався протягом 20 років і жодного разу не підвів власника. Наразі автомобіль поставлять на зберігання, а його господар пересяде на електрокар.

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У Німеччині їздить Volkswagen Passat B5 із рекордним пробігом. За два десятиліття він проїхав понад мільйон кілометрів без особливих проблем. Про це пише газета Braunschweiger Zeitung.

Людвіг Фрюхауф із містечка Меле вирішив купити Volkswagen Passat у 2001 році. Вибір пав на седан з 1,9-літровим турбодизелем. Німець регулярно експлуатував авто та нерідко використовував його для далеких поїздок.

[ + – ] Volkswagen Passat B5 подолав позначку мільйон кілометрів у січні нинішнього року Фото: Volkswagen

Позначку мільйон кілометрів Volkswagen Passat 1,9 TDI подолав ще в січні нинішнього року. Цікаво, що за 21 рік автомобіль не мав серйозних несправностей.

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Тепер Людвіг Фрюхауф вирішив пересісти на більш сучасний автомобіль і вже придбав новий Volkswagen ID.5 — електрокросовер урочисто вручили на заводі VW у Вольфсбурзі. Проте з Passat B5 він не хоче розлучатися і планує зберегти його.

[ + – ] Volkswagen Passat B5 випускали з 1997 по 2005 роки Фото: Volkswagen

"Я жодного разу не ламав свій Passat за 20 років, але я також знав, що в якийсь момент мені доведеться припинити їздити на ньому. Тож краще зробити це зараз, коли він все ще в хорошому стані, ніж після аварії чи дорогого ремонту", — заявив Людвіг Фрюхауф.

Секрет довговічності автомобіль власник не розкрив. Цікаво, що Volkswagen Passat B5 вважається не надійним поколінням моделі. Седан випускали з 1997 до 2005 року.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії виявили Volkswagen Golf 4 2001 року в стані нового авто.