Виявлено ідеальний 20-річний Volkswagen Golf 4 у стані нового авто (фото)

Volkswagen Golf GTI за два десятиліття проїхав менше 5500 км і чудово зберігся. У хетчбека багата комплектація та потужний 180-сильний турбодвигун.

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У Великобританії знайшли Volkswagen Golf, що чудово зберігся, 2001 року. Він виглядає так, ніби лише куплений в автосалоні. Про це повідомляє сайт DD Classics.

[ + – ] Volkswagen Golf GTI оснащений 180-сильним турбодвигуном Фото: Volkswagen

Чудовий стан автомобіля пояснюється тим, що він більше стояв у гаражі, аніж їздив. За більш ніж два десятиліття його пробіг становив лише 5470 км. За машиною стежили — у неї чистий моторний відсік, чудово збереглися салон та рідна заводська гума. VW Golf можна назвати капсулою часу.

[ + – ] Пробіг автомобіля — всього 5470 км. Фото: Volkswagen

Примітно, що перший власник ретельно вибирав авто. Комплектація Volkswagen Golf 4 дуже багата і включає безліч опцій — шкіряні сидіння Recaro, клімат-контроль, круїз-контроль, ксенонові фари, підігрів сидінь і датчик дощу.

[ + – ] Комплектація включає шкіряні сидіння Recaro Фото: Volkswagen

До того ж, це не простий хетчбек, а заряджений Volkswagen Golf GTI, хоча на вигляд практично нічого не видає потужну версію. Він оснащений 1,8-літровим турбодвигуном на 180 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 7,9 секунди, а максимальна швидкість становить 222 км/год.

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Наразі Volkswagen Golf 4 GTI виставили на продаж. Вартість авто не вказують, але напевно вона значно вища, ніж за аналогічні моделі з великим пробігом.

Раніше Фокус розповідав, що в Чехії знайшли Skoda Fabia 2001 з пробігом всього 3000 км. Її також зараз продають.