На британському автошоу покажуть унікальний 68-річний спорткар, створений українцем (фото)
Pegaso Z-102 розганявся до 243 км/год і був найшвидшим автомобілем свого часу. Зовнішній вигляд іспанського спорткара розробив дизайнер з України.
Зіркою шоу ретро-автомобіля Goodwood Revival у Великій Британії цього року стане рідкісний Pegaso Z-102 Saoutchik Coupe 1954 року. Усього випущено лише 18 таких спорткарів. Про це пише сайт Autoevolution.
Іспанський Pegaso Z-102 — одна з найбільш раритетних моделей свого часу. На початку 50-х це був найшвидший автомобіль у світі.Важливо
Pegaso Z-102 оснащували двигунами V8 об'ємом 2,5-3,2 л та потужністю від 175 до 360 к. с. Топова модель змогла розвинути 243 км/год — ні Ferrari, ні Maserati в ті роки не були такими швидкими.
З 84 випущених Pegaso Z-102 18 купе та кабріолетів отримали ексклюзивні кузови від паризького ательє Saoutchik. Його засновником і головним дизайнером був українець Жак Савчик (справжнє ім'я — Яків Савчук), який наприкінці ХІХ століття емігрував із батьками до Франції.
Упродовж майже 50 років Жак Савчик створював ексклюзивний дизайн авто на замовлення. Його машини відрізнялися екстравагантним зовнішнім виглядом, яскравими кольорами кузова та розкішним внутрішнім оздобленням. Крім Pegaso, Савчик створював авангардні Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye та Talbot.
Саме цей Pegaso Z-102 Saoutchik Coupe відреставрували до ідеального стану. Він неодноразово брав участь у ретро-фестивалях.
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