На британському автошоу покажуть унікальний 68-річний спорткар, створений українцем (фото)

Pegaso Z-102 розганявся до 243 км/год і був найшвидшим автомобілем свого часу. Зовнішній вигляд іспанського спорткара розробив дизайнер з України.

Зіркою шоу ретро-автомобіля Goodwood Revival у Великій Британії цього року стане рідкісний Pegaso Z-102 Saoutchik Coupe 1954 року. Усього випущено лише 18 таких спорткарів. Про це пише сайт Autoevolution.

[ + – ] Pegaso Z-102 був найшвидшим авто свого часу Фото: autoevolution.com

Іспанський Pegaso Z-102 — одна з найбільш раритетних моделей свого часу. На початку 50-х це був найшвидший автомобіль у світі.

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Pegaso Z-102 оснащували двигунами V8 об'ємом 2,5-3,2 л та потужністю від 175 до 360 к. с. Топова модель змогла розвинути 243 км/год — ні Ferrari, ні Maserati в ті роки не були такими швидкими.

[ + – ] Автомобілі від ательє Saoutchik відрізнялися авангардним дизайном і яскравим забарвленням Фото: autoevolution.com

З 84 випущених Pegaso Z-102 18 купе та кабріолетів отримали ексклюзивні кузови від паризького ательє Saoutchik. Його засновником і головним дизайнером був українець Жак Савчик (справжнє ім'я — Яків Савчук), який наприкінці ХІХ століття емігрував із батьками до Франції.

[ + – ] Автомобіль відреставрували до ідеального стану Фото: autoevolution.com

Упродовж майже 50 років Жак Савчик створював ексклюзивний дизайн авто на замовлення. Його машини відрізнялися екстравагантним зовнішнім виглядом, яскравими кольорами кузова та розкішним внутрішнім оздобленням. Крім Pegaso, Савчик створював авангардні Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye та Talbot.

[ + – ] Pegaso Z-102 оснащували двигунами V8 потужністю до 360 к. с. Фото: autoevolution.com

Саме цей Pegaso Z-102 Saoutchik Coupe відреставрували до ідеального стану. Він неодноразово брав участь у ретро-фестивалях.

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