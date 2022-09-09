Від вантажівки до Rolls-Royce: найексклюзивніші і найнезвичайніші авто королеви Єлизавети II

У гаражі Єлизавети II було безліч різних машин — від розкішних Bentley і Rolls-Royce до практичних Land Rover. Часто королева Великобританії сама сідала за кермо авто.

Королева Великобританії Єлизавета II була справжньою автомобілісткою та любила машини. За своє життя вона водила десятки найрізноманітніших авто і донедавна сідала за кермо.

[ + – ] В армії Єлизавета II керувала санітарними вантажівками Фото: The Royal Family

У королівському гаражі завжди були найрозкішніші та найсучасніші авто. Через нього пройшло безліч Jaguar, Land Rover, Bentley, Rolls-Royce. Ряд машин створювалися спеціально для королівської сім'ї. Фокус вибрав найцікавіші та незвичайні авто Єлизавети II.

Daimler DB18

[ + – ] Daimler DB18 — перше авто Єлизавети II Фото: wikipedia.org

Daimler DB18 — найперше авто Єлизавети II. У 1944 році, ще будучи принцесою, вона отримала цей 70-сильний седан у подарунок від батька, короля Георга VI. Примітно, що майбутня королева навчилася керувати машиною під час служби в британській армії — водила там санітарні вантажівки.

Daimler DE36

[ + – ] Daimler DE36 Фото: wikipedia.org

Відразу після коронації Єлизавета II використала автомобілі батька — лімузини Daimler DE36 зі 150-сильною вісімкою. Цікава деталь: у цих авто дах був прозорий, щоб піддані могли бачити свою королеву.

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Rolls-Royce Phantom

[ + – ] Rolls-Royce Phantom IV куплений королівською родиною у 1950 році Фото: wikipedia.org

Rolls-Royce Phantom різних років випуску користувалися популярністю у королівській родині. Так, в 1950 році Єлизавета II і її чоловік Філіп, герцог Единбурзький придбали лімузин Rolls-Royce Phantom IV, а пізніше у них з'явилося ще одне таке авто в кузові ландоле — із дахом, що складається над задніми сидіннями.

[ + – ] Лімузин Rolls-Royce Phantom V Фото: коронавирус ожирение статистика

З 60-х і до 90-х королева Великобританії використовувала лімузини Rolls-Royce Phantom V та VI. Ці величезні шестиметрові авто відрізнялися високим рівнем комфорту та розкоші.

Austin Vanden Plas Princess

[ + – ] Austin Vanden Plas Princess Фото: Barrett-Jackson

Нерідко ексклюзивні авто створювалися спеціально для візитів Єлизавети II до інших країн. Так, до поїздки королеви на Ямайку в 1966 році побудували спеціальне ландоле Austin Vanden Plas Princess з двома кондиціонерами та розкішним внутрішнім оздобленням. Нещодавно цей автомобіль виставили на аукціон.

Land Rover

[ + – ] Королівський Land Rover Defender Фото: Land Rover

Єлизавета II скористалася не тільки розкішними лімузинами. Їй подобалися Land Rover і загалом у королівському гаражі було понад 30 цих позашляховиків. Нерідко королева водила їх сама. Створювалися і ексклюзивні Land Rover – такі, як кабріолет для турне Єлизавети II країнами Британської Співдружності націй.

Vauxhall Cresta

[ + – ] Vauxhall Cresta Фото: The Times

Практичні універсали також припали до душі королеві. У 70-х її неодноразово бачили за кермом Vauxhall Cresta. Цей 4,7-метровий автомобіль відрізнявся просторим салоном та містким багажником. Пізніше у королівському гаражі також були універсали Jaguar X-Type та Opel/Vauxhall Insignia.

Daimler DS420

[ + – ] Daimler DS420 Фото: Jaguar

Великий 5,7-метровий лімузин Daimler DS420 від Jaguar з 80-х був практично повсякденним авто Єлизавети II. Авто було дешевше в експлуатації, ніж Rolls-Royce Phantom, але мало поступалося йому в комфорті.

Bentley State Limousine

[ + – ] Bentley State Limousine побудований у двох примірниках спеціально для королеви Великобританії Фото: Bentley

Bentley State Limousine — мабуть, найвідоміший автомобіль Єлизавети II. Він створювався спеціально для королівської родини і всього збудували лише два такі авто. Броньований лімузин Bentley досягає 6,2 м у довжину і має намір зроблений високим (1,77 м) – щоб королева могла сідати в машину, не пригинаючись і не знімаючи капелюха. 2009 року турбований V8 Bentley перевели на біопаливо.

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Range Rover

[ + – ] Ексклюзивний королівський Range Rover Фото: Getty Images

Королева Великобританії мала величезну кількість Range Rover і любила їх водити. У 2015 році для неї збудували особливий позашляховик зі зсувним дахом. Його задні сидіння прибрали, щоб Єлизавета II могла стояти під час параду. Цей Range Rover оснащений гібридною установкою.

Золота карета

[ + – ] Карета обслуговує британських монархів із 1762 року Фото: The Times

Звичайно ж, королева немислима без справжньої карети. Її кінний екіпаж збудовано ще 1762 року і це найстаріший транспортний засіб у королівському гаражі. Карета прикрашена сусальним золотом та фресками. Її використовують дуже рідко і лише з нагоди особливих урочистостей.

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