От грузовика до Rolls-Royce: самые эксклюзивные и необычные авто королевы Елизаветы II

В гараже Елизаветы II было множество самых разных машин — от роскошных Bentley и Rolls-Royce до практичных Land Rover. Часто королева Великобритании сама садилась за руль авто.

Королева Великобритании Елизавета II была настоящей автомобилисткой и любила машины. За свою жизнь она водила десятки самых разных авто и до недавнего времени садилась за руль.

[ + – ] В армии Елизавета II управляла санитарными грузовиками Фото: The Royal Family

В королевском гараже всегда были самые роскошные и самые современные авто. Через него прошло множество Jaguar, Land Rover, Bentley, Rolls-Royce. Ряд машин создавались специально для королевской семьи. Фокус выбрал самые интересные и необычные авто Елизаветы II.

Daimler DB18

[ + – ] Daimler DB18 — первое авто Елизаветы II Фото: wikipedia.org

Daimler DB18 – самое первое авто Елизаветы II. В 1944, еще будучи принцессой, она получила этот 70-сильный седан в подарок от отца, короля Георга VI. Примечательно, что будущая королева научилась водить во время службы в британской армии — водила там санитарные грузовики.

Daimler DE36

[ + – ] Daimler DE36 Фото: wikipedia.org

Сразу после коронации Елизавета II использовала автомобили отца — лимузины Daimler DE36 со 150-сильной восьмеркой. Интересная деталь: у части этих авто крыша была прозрачная, чтобы подданые могли видеть свою королеву.

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Rolls-Royce Phantom

[ + – ] Rolls-Royce Phantom IV куплен королевской семьей в 1950 году Фото: wikipedia.org

Rolls-Royce Phantom разных лет выпуска пользовались популярностью в королевской семье. Так, в 1950 году Елизавета II и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский приобрели лимузин Rolls-Royce Phantom IV, а позже у них появилось еще одное такое авто в кузове ландоле — со складывающейся крышей над задними сиденьями.

[ + – ] Лимузин Rolls-Royce Phantom V Фото: Guardian

С 60-х и до 90-х королева Великобритании использовала лимузины Rolls-Royce Phantom V и VI. Эти огромные шестиметровые авто отличались высоким уровнем комфорта и роскоши.

Austin Vanden Plas Princess

[ + – ] Austin Vanden Plas Princess Фото: Barrett-Jackson

Нередко эксклюзивные авто создавались специально для визитов Елизаветы II в другие страны. Так, к поездке королевы на Ямайку в 1966 году построили специальное ландоле Austin Vanden Plas Princess с двумя кондиционерами и роскошной внутренней отделкой. Недавно этот автомобиль выставили на аукцион.

Land Rover

[ + – ] Королевский Land Rover Defender Фото: Land Rover

Елизавета II пользовалась не только роскошными лимузинами. Ей нравились Land Rover и всего в королевском гараже было более 30 этих внедорожников. Нередко королева водила их сама. Создавались и эксклюзивные Land Rover – такие, как кабриолет для турне Елизаветы II по странам Британского Содружества наций.

Vauxhall Cresta

[ + – ] Vauxhall Cresta Фото: The Times

Практичные универсалы также пришлись по душе королеве. В 70-х ее не раз видели за рулем Vauxhall Cresta. Этот 4,7-метровый автомобиль отличался просторным салоном и вместительным багажником. Позже в королевском гараже также были универсалы Jaguar X-Type и Opel/Vauxhall Insignia.

Daimler DS420

[ + – ] Daimler DS420 Фото: Jaguar

Большой 5,7-метровый лимузин Daimler DS420 от Jaguar с 80-х был фактически повседневным авто Елизаветы II. Авто было дешевле в эксплуатации, чем Rolls-Royce Phantom, но практически не уступало ему в комфорте.

Bentley State Limousine

[ + – ] Bentley State Limousine построен в двух экземплярах специально для королевы Великобритании Фото: Bentley

Bentley State Limousine – пожалуй, самый известный автомобиль Елизаветы II. Он создавался специально для королевской семьи и всего построили лишь два таких авто. Бронированный лимузин Bentley достигает 6,2 м в длину и намерено сделан высоким (1,77 м) – чтобы королева могла садиться в авто не пригибаясь и не снимая шляпы. В 2009 года турбированный V8 Bentley перевели на биотопливо.

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Range Rover

[ + – ] Эксклюзивный королевский Range Rover Фото: Getty Images

Королева Великобритании владела огромным количеством Range Rover и любила их водить. В 2015 году для нее построили особый внедорожник со сдвижной крышей. Его задние сиденья убрали, чтобы Елизавета II могла стоять во время парада. Range Rover оснащен гибридной установкой.

Золотая карета

[ + – ] Карета обслуживает британских монархов с 1762 года Фото: The Times

Конечно же, королева немыслима без настоящей кареты. Ее конный экипаж построен еще в 1762 году и это старейшее транспортное средство в королевском гараже. Карета украшена сусальным золотом и фресками. Ее используют очень редко и только по случаю особых торжеств.

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