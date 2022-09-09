От грузовика до Rolls-Royce: самые эксклюзивные и необычные авто королевы Елизаветы II
В гараже Елизаветы II было множество самых разных машин — от роскошных Bentley и Rolls-Royce до практичных Land Rover. Часто королева Великобритании сама садилась за руль авто.
Королева Великобритании Елизавета II была настоящей автомобилисткой и любила машины. За свою жизнь она водила десятки самых разных авто и до недавнего времени садилась за руль.
В королевском гараже всегда были самые роскошные и самые современные авто. Через него прошло множество Jaguar, Land Rover, Bentley, Rolls-Royce. Ряд машин создавались специально для королевской семьи. Фокус выбрал самые интересные и необычные авто Елизаветы II.
Daimler DB18
Daimler DB18 – самое первое авто Елизаветы II. В 1944, еще будучи принцессой, она получила этот 70-сильный седан в подарок от отца, короля Георга VI. Примечательно, что будущая королева научилась водить во время службы в британской армии — водила там санитарные грузовики.
Daimler DE36
Сразу после коронации Елизавета II использовала автомобили отца — лимузины Daimler DE36 со 150-сильной восьмеркой. Интересная деталь: у части этих авто крыша была прозрачная, чтобы подданые могли видеть свою королеву.Важно
Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Phantom разных лет выпуска пользовались популярностью в королевской семье. Так, в 1950 году Елизавета II и ее муж Филипп, герцог Эдинбургский приобрели лимузин Rolls-Royce Phantom IV, а позже у них появилось еще одное такое авто в кузове ландоле — со складывающейся крышей над задними сиденьями.
С 60-х и до 90-х королева Великобритании использовала лимузины Rolls-Royce Phantom V и VI. Эти огромные шестиметровые авто отличались высоким уровнем комфорта и роскоши.
Austin Vanden Plas Princess
Нередко эксклюзивные авто создавались специально для визитов Елизаветы II в другие страны. Так, к поездке королевы на Ямайку в 1966 году построили специальное ландоле Austin Vanden Plas Princess с двумя кондиционерами и роскошной внутренней отделкой. Недавно этот автомобиль выставили на аукцион.
Land Rover
Елизавета II пользовалась не только роскошными лимузинами. Ей нравились Land Rover и всего в королевском гараже было более 30 этих внедорожников. Нередко королева водила их сама. Создавались и эксклюзивные Land Rover – такие, как кабриолет для турне Елизаветы II по странам Британского Содружества наций.
Vauxhall Cresta
Практичные универсалы также пришлись по душе королеве. В 70-х ее не раз видели за рулем Vauxhall Cresta. Этот 4,7-метровый автомобиль отличался просторным салоном и вместительным багажником. Позже в королевском гараже также были универсалы Jaguar X-Type и Opel/Vauxhall Insignia.
Daimler DS420
Большой 5,7-метровый лимузин Daimler DS420 от Jaguar с 80-х был фактически повседневным авто Елизаветы II. Авто было дешевле в эксплуатации, чем Rolls-Royce Phantom, но практически не уступало ему в комфорте.
Bentley State Limousine
Bentley State Limousine – пожалуй, самый известный автомобиль Елизаветы II. Он создавался специально для королевской семьи и всего построили лишь два таких авто. Бронированный лимузин Bentley достигает 6,2 м в длину и намерено сделан высоким (1,77 м) – чтобы королева могла садиться в авто не пригибаясь и не снимая шляпы. В 2009 года турбированный V8 Bentley перевели на биотопливо.Важно
Range Rover
Королева Великобритании владела огромным количеством Range Rover и любила их водить. В 2015 году для нее построили особый внедорожник со сдвижной крышей. Его задние сиденья убрали, чтобы Елизавета II могла стоять во время парада. Range Rover оснащен гибридной установкой.
Золотая карета
Конечно же, королева немыслима без настоящей кареты. Ее конный экипаж построен еще в 1762 году и это старейшее транспортное средство в королевском гараже. Карета украшена сусальным золотом и фресками. Ее используют очень редко и только по случаю особых торжеств.
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