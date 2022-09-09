На британском автошоу покажут уникальный 68-летний спорткар, созданный украинцем (фото)

Pegaso Z-102 разгонялся до 243 км/ч и был самым быстрым автомобилем своего времени. Внешний вид испанского спорткара разработал дизайнер из Украины.

Звездой шоу ретро-авто Goodwood Revival в Великобритании в нынешнем году станет редчайший Pegaso Z-102 Saoutchik Coupe 1954 года. Всего выпущено только 18 таких спорткаров. Об этом пишет сайт Autoevolution.

[ + – ] Pegaso Z-102 был самым быстрым авто своего времени Фото: autoevolution.com

Испанский Pegaso Z-102 — одна из наиболее раритетных моделей своего времени. В начале 50-х это был самый быстрый автомобиль в мире.

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Pegaso Z-102 оснащали двигателями V8 объемом 2,5-3,2 л и мощностью от 175 до 360 л. с. Топовая модель смогла развить 243 км/ч — ни Ferrari, ни Maserati в те годы не были столь быстрыми.

[ + – ] Автомобили от ателье Saoutchik отличались авангардным дизайном и яркой раскраской Фото: autoevolution.com

Из 84 выпущенных Pegaso Z-102 18 купе и кабриолетов получили эксклюзивные кузова от парижского ателье Saoutchik. Его основателем и главным дизайнером был украинец Жак Савчик (настоящее имя — Яков Савчук), который в конце XIX века эмигрировал с родителями во Францию.

[ + – ] Автомобиль отреставрировали до идеального состояния Фото: autoevolution.com

На протяжении почти 50 лет Жак Савчик создавал эксклюзивный дизайн авто под заказ. Его машины отличались экстравагантным внешним видом, яркими цветами кузова и роскошной внутренней отделкой. Помимо Pegaso, Савчик создавал авангардные Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye и Talbot.

[ + – ] Pegaso Z-102 оснащали двигателями V8 мощностью до 360 л. с. Фото: autoevolution.com

Конкретно этот Pegaso Z-102 Saoutchik Coupe отреставрировали до идеального состояния. Он неоднократно принимал участие в ретро-фестивалях.

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