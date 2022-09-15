Обнаружен идеальный 20-летний Volkswagen Golf 4 в состоянии нового авто (фото)

Volkswagen Golf GTI за два десятилетия проехал менее 5500 км и отлично сохранился. У хэтчбека богатая комплектация и мощный 180-сильный турбомотор.

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В Великобритании нашли превосходно сохранившийся Volkswagen Golf 2001 года. Он выглядит так, будто только куплен в автосалоне. Об этом сообщает сайт DD Classics.

[ + – ] Volkswagen Golf GTI оснащен 180-сильным турбомотором Фото: Volkswagen

Отличное состояние автомобиля объясняется тем, что он больше стоял в гараже, чем ездил. За более, чем два десятилетия его пробег составил всего 5470 км. За машиной следили — у нее чистый моторный отсек, прекрасно сохранились салон и родная заводская резина. VW Golf можно назвать капсулой времени.

[ + – ] Пробег автомобиля — всего 5470 км Фото: Volkswagen

Примечательно, что первый владелец тщательно подошел к выбору авто. Комплектация Volkswagen Golf 4 очень богатая и включает множество опций — кожаные сиденья Recaro, климат-контроль, круиз-контроль, ксеноновые фары, подогрев сидений и датчик дождя.

[ + – ] Комплектация включает кожаные сиденья Recaro Фото: Volkswagen

К тому же, это не простой хэтчбек, а заряженный Volkswagen Golf GTI, хотя с виду практически ничего не выдает мощную версию. Он оснащен 1,8-литровым турбомотором на 180 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная скорость составляет 222 км/ч.

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Сейчас Volkswagen Golf 4 GTI выставили на продажу. Стоимость авто не указывают, но наверняка она существенно выше, чем за аналогичные модели с большим пробегом.

Ранее Фокус рассказывал, что в Чехии нашли Skoda Fabia 2001 года с пробегом всего 3000 км. Ее также сейчас продают.