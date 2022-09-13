Летюче таксі XPeng вже у жовтні перевезе перших пасажирів
Двомісний безпілотник XPeng Voyager X2 розробляють з 2013 року та його прототипи вже здійснили 15 000 успішних польотів. Повітряне таксі може розвивати 130 км/год та підійматися на висоту в 1 км.
На виставці Gitex Global Technology у Дубаї 10-14 жовтня продемонструє летюче таксі XPeng Voyager X2. За твердженням розробників, воно вже практично готове до експлуатації і вони мають намір показати його можливості. Про це пише сайт CarNewsChina.
У межах виставки пройдуть демонстраційні польоти — таксі возитимуть своїх перших пасажирів. XPeng вже отримали всі необхідні для цього дозволи в департаменті цивільної авіації Дубая.
Безпілотне таксі XPeng Voyager X2 розробляють у Китаї з 2013 року, і воно вже здійснило понад 15 000 успішних тестових польотів. З 2024 року розпочнеться його серійне виробництво.Важливо
Новий XPeng Voyager X2 виконаний із композитних матеріалів і важить всього 360 кг. У його салоні встановлені два крісла та три сенсорні дисплеї для мультимедіа та навігації. Безпілотник отримав одразу вісім електромоторів, причому кожен із них обертає окремий гвинт.
Повітряне таксі здатне злітати та сідати вертикально. Воно розвиває 130 км/год і може підійматися на висоту 1 км. Заряду батареї вистачає на 35 хвилин польоту.
Раніше Фокус повідомляв, що своє повітряне таксі готує і Volkswagen. Перший його прототип вже представлено.