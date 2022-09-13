Летюче таксі XPeng вже у жовтні перевезе перших пасажирів

Двомісний безпілотник XPeng Voyager X2 розробляють з 2013 року та його прототипи вже здійснили 15 000 успішних польотів. Повітряне таксі може розвивати 130 км/год та підійматися на висоту в 1 км.

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На виставці Gitex Global Technology у Дубаї 10-14 жовтня продемонструє летюче таксі XPeng Voyager X2. За твердженням розробників, воно вже практично готове до експлуатації і вони мають намір показати його можливості. Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] У Дубаї XPeng Voyager X2 перевезе своїх перших пасажирів Фото: Xpeng

У межах виставки пройдуть демонстраційні польоти — таксі возитимуть своїх перших пасажирів. XPeng вже отримали всі необхідні для цього дозволи в департаменті цивільної авіації Дубая.

[ + – ] XPeng Voyager X2 отримав вісім електромоторів Фото: Xpeng

Безпілотне таксі XPeng Voyager X2 розробляють у Китаї з 2013 року, і воно вже здійснило понад 15 000 успішних тестових польотів. З 2024 року розпочнеться його серійне виробництво.

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Новий XPeng Voyager X2 виконаний із композитних матеріалів і важить всього 360 кг. У його салоні встановлені два крісла та три сенсорні дисплеї для мультимедіа та навігації. Безпілотник отримав одразу вісім електромоторів, причому кожен із них обертає окремий гвинт.

[ + – ] У салоні встановлені два сидіння та три дисплеї Фото: Xpeng

Повітряне таксі здатне злітати та сідати вертикально. Воно розвиває 130 км/год і може підійматися на висоту 1 км. Заряду батареї вистачає на 35 хвилин польоту.

[ + – ] Серійне виробництво XPeng Voyager X2 стартує у 2024 році

Раніше Фокус повідомляв, що своє повітряне таксі готує і Volkswagen. Перший його прототип вже представлено.