Geely показали недорогий міський електрокар за ціною менш, ніж $10 000 (фото)
Geometry M2 стане найдешевшим електромобілем від Geely. При довжині лише 3 метри компактний електричний хетчбек є чотиримісним.
В Інтернет потрапили фото компактного електромобіля Geometry M2 від Geely. Його мають представити в листопаді на автосалоні в Гуанчжоу, а незабаром після цього розпочнеться його продаж. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Ціна Geely Geometry M2 поки не оголошена, але відомо, що вона становитиме менше $10 000 – на рівні конкурентів Wuling HongGuang Mini EV та Chery QQ Ice Cream.
За дизайном електромобіль Geely схожий із суперниками. У нього незграбний стиль і виражений двооб'ємний профіль з високим капотом і малими кутами нахилу стійок даху. На загальному фоні виробляються круглі діодні фари.
Geometry M2 – компактна модель концерну Geely. Електрокар лише трохи більше Smart.
Габарити Geely Geometry M2:
- Довжина – 3065 мм
- Ширина – 1522 мм
- Висота – 1600 мм
- Колісна база – 2015 мм
Незважаючи на малі розміри, китайський електромобіль є чотиримісним. Хоча задні крісла більше розраховані на дітей. Топова версія отримала панорамний дах.Важливо
Характеристики Geely Geometry M2 поки що розсекречені лише частково. Електрокар масою 715 кг запропонують у версіях потужністю 27 та 41 л. с. Він отримає літій-залізофосфатну батарею, але її ємність та запас ходу поки невідомі.
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