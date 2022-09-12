Geely показали недорогой городской электрокар по цене менее $10 000 (фото)

Geometry M2 станет самым дешевым электромобилем от Geely. При длине всего 3 метра компактный электрический хэтчбек является четырехместным.

В интернет попали фото компактного электромобиля Geometry M2 от Geely. Его должны представить в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а вскоре после этого начнутся его продажи. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Цена Geely Geometry M2 пока не объявлена, но известно, что она составит менее $10 000 – на уровне конкурентов Wuling HongGuang Mini EV и Chery QQ Ice Cream.

[ + – ] Электромобиль предложат в версиях мощностью 27 и 41 л. с. Фото: CarNewsChina

По дизайну электромобиль Geely схож с соперниками. У него угловатый стиль и выраженный двухобъемный профиль с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши. На общем фоне выделаются круглые диодные фары.

Geometry M2 – самая компактная модель концерна Geely. Электрокар лишь немного больше Smart.

Габариты Geely Geometry M2:

Длина – 3065 мм

Ширина – 1522 мм

Высота – 1600 мм

Колесная база – 2015 мм

[ + – ] Оснащение Geometry M2 включает панорамную крышу Фото: CarNewsChina

Несмотря на малые размеры, китайский электромобиль является четырехместным. Хотя задние кресла больше рассчитаны на детей. Топовая версия получила панорамную крышу.

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Характеристики Geely Geometry M2 пока рассекречены лишь частично. Электрокар массой 715 кг предложат в версиях мощностью 27 и 41 л. с. Он получит литий-железофосфатную батарею, но ее емкость и запас хода пока неизвестны.

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