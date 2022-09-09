Geely и Volvo показали недорогой молодежный кроссовер за $17 000 (фото)

Городской кроссовер Lynk & Co 06 Remix отличается оригинальным дизайном и богатым оснащением. Модель предлагают в бензиновой и гибридной версиях.

В Китае презентовали новый Lynk & Co 06 Remix. Самый компактный и доступный кроссовер от премиум-подразделения концерна Geely прошел обновление и вскоре поступит в продажу по цене от 17 000 долларов. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

[ + – ] Платформу для кроссовера разработали совместно с Volvo Фото: CarNewsChina

Дизайн Lynk & Co 06 Remix выполнен в фирменном стиле марки – с высоко расположенными диодными фарами. Автомобилю обновили бамперы, оптику и решетку радиатора, а задние стойки крыши украсили оригинальным узором. Кроме того, установлены новые 19-дюймовые диски. Кроссовер построен на платформе ВМА, разработанной совместно с Volvo.

Размеры Lynk & Co 06 Remix:

Длина – 4340 мм

Ширина – 1820 мм

Высота – 1625 мм

Колесная база – 2640 мм

[ + – ] В салоне увеличен сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

В салоне заменен руль и установлен увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 12,3-дюймов. Спортивные передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

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Все Lynk & Co 06 Remix получили виртуальную панель приборов и адаптивный круиз-контроль, а в более дорогих версиях есть парковочный автопилот и камеры кругового обзора.

[ + – ] Спортивные сиденья разделены высокой консолью Фото: CarNewsChina

Начальный Lynk & Co 06 Remix получил 1,5-литровый 181-сильный турбомотор от Volvo XC40. Новинкой стал плаг-ин гибрид мощностью 258 л. с., способный проехать 84 км на электротяге.

Китайский кроссовер может появиться в Европе, ведь Geely постепенно выводит Lynk & Co на рынки стран ЕС. Некоторые модели даже уже прошли обязательные краш-тесты EuroNCAP.

Ранее Фокус сообщал, что Lynk & Co также презентовали спортивный седан с оригинальным дизайном.