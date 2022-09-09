Geely та Volvo показали недорогий молодіжний кросовер за $17 000 (фото)

Міський кросовер Lynk & Co 06 Remix відрізняється оригінальним дизайном і багатим оснащенням. Модель пропонують у бензиновій і гібридній версіях.

У Китаї презентували новий Lynk&Co 06 Remix. Найкомпактніший і найдоступніший кросовер від преміум-підрозділу концерну Geely пройшов оновлення та незабаром надійде в продаж за ціною від 17 000 доларів. Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] Платформу для кросовера розробили разом із Volvo Фото: CarNewsChina

Дизайн Lynk&Co 06 Remix виконаний у фірмовому стилі марки — з високо розташованими діодними фарами. Автомобілю оновили бампери, оптику та ґрати радіатора, а задні стійки даху прикрасили оригінальним візерунком. Крім того, встановлені нові 19-дюймові диски. Кросовер побудований на платформі ВМА, розробленій спільно з Volvo.

Розміри Lynk & Co 06 Remix:

Довжина — 4340 мм

Ширина — 1820 мм

Висота — 1625 мм

Колісна база — 2640 мм

[ + – ] У салоні збільшено сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

У салоні замінено кермо та встановлено збільшений сенсорний дисплей із діагоналлю 12,3-дюймів. Спортивні передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем.

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Усі Lynk & Co 06 Remix отримали віртуальну панель приладів і адаптивний круїз-контроль, а в дорожчих версіях є паркувальний автопілот і камери кругового огляду.

[ + – ] Спортивні сидіння розділені високою консоллю Фото: CarNewsChina

Початковий Lynk&Co 06 Remix отримав 1,5-літровий 181-сильний турбомотор від Volvo XC40. Новинкою став плаг-ін гібрид потужністю 258 к. с., здатний проїхати 84 км на електротязі.

Китайський кросовер може з'явитися в Європі, адже Geely поступово виводить Lynk&Co на ринки країн ЄС. Деякі моделі вже пройшли обов'язкові краш-тести EuroNCAP.

Раніше Фокус повідомляв, що Lynk&Co також презентували спортивний седан із оригінальним дизайном.