Geely та Volvo представили яскравий спортивний седан за $20 000 (фото)

Седан Lynk&Co 03 побудований на платформі Volvo XC40 та використовує його двигуни. Модель 2023 змінилася зовні й отримала повністю новий салон.

На автошоу в Ченду презентували новий Lynk&Co 03. Седан від преміального підрозділу концерну Geely пройшов серйозний фейсліфтінг. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Geely

Lynk&Co 03 випускають з 2018 року, і він коштує в Китаї приблизно від $20 000. Він побудований на платформі кросовера Volvo XC40 і шведські інженери взяли участь у його розробці. Модель продається за межами Китаю, а з нещодавніх пір преміум-бренд Geely вийшов і на європейський ринок.

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На відміну від спорідненого кросовера Lynk&Co 01, седан серйозно змінився зовні й став агресивнішим на вигляд. У нього величезна решітка радіатора та нові "двоповерхові" фари зі світлодіодною оптикою. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова, а кришка багажника прикрашена спойлером. Крім того, замінено крила та капот.

[ + – ] Салон седана повністю новий Фото: Geely

Салон Lynk&Co 03 2023 зазнав ще радикальніших змін. Йому замінили кермо, передню панель і важіль КПП, а ще з'явилися новий віртуальний щиток приладів і великий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Центральну консоль виконали дворівневою.

[ + – ] Центральна консоль виконана дворівневою Фото: Geely

Базовим тепер є 2,0-літрова турбочетвірка Volvo із збільшеною до 218 к. с. потужністю. Також можна вибрати 262-сильний гібрид із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором. Обидва варіанти отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

[ + – ] Заряджений варіант Lynk&Co 03+ Фото: Geely

Залишився в лінійці заряджений варіант Lynk&Co 03+. Він зберіг 265-сильний турбомотор об'ємом 2,0 л, 8-ступінчастий автомат і повний привід. Впізнати його можна за обважуванням та антикрилом.

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