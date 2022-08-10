Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Начинка від Volvo та запас ходу 700 км: Geely готують розкішний електричний мінівен (фото)

Geely zeekr 009, Geely zeekr, zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely
Фото: CarNewsChina | Zeekr 009 відрізняється нестандартним дизайном передньої частини

Zeekr 009 стане однією з найбільших і найдорожчих моделей від Geely. Мінівен створювали на платформі електромобілів Volvo Polestar.

В інтернет потрапили перші фото Zeekr 009. Електричний мінівен від Geely презентують 26 серпня і він надійде у продаж під кінець року. Про це пише сайт CarNewsChina.

Geely zeekr 009, Geely zeekr, zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely
Електровен досягає 5,2 м у довжину
Фото: CarNewsChina

Бренд Zeekr створений Geely для випуску дорогих електрокарів. Мінівен розроблений за участю фахівців Volvo та побудований на платформі SEA, яку також використовуватиме флагманський електромобіль Polestar 5. Це одна з найбільших моделей концерну Geely.

Розміри Zeekr 009:

  • довжина — 5 204 мм;
  • ширина — 2 024 мм;
  • висота — 1 856 мм;
  • колісна база — 3 205 мм.
Geely zeekr 009, Geely zeekr, zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely
Запас ходу Zeekr 009 складе приблизно 700 км
Фото: CarNewsChina

Мінівен відрізняється кутовим дизайном із практично вертикальними стійками даху. Замість радіаторної решітки передбачений величезний хромований щит, а з боків встановлені тоненькі П-подібні фари.

Важливо
Ціни зростуть: Ілон Маск поділився новою інформацією про пікап Tesla Cybertruck
Ціни зростуть: Ілон Маск поділився новою інформацією про пікап Tesla Cybertruck

У салоні Zeekr 009 встановлені шість окремих сидінь, обшитих шкірою. Електромобіль отримав віртуальну панель приладів і проєкцію на лобове скло. Оснащення враховує електропакет, два люки в даху й автопілот.

Geely zeekr 009, Geely zeekr, zeekr 009, електромобіль Geely, мінівен Geely
В електрокара відразу два люки в даху
Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар оснащений двигуном потужністю 272 к. с. та акумуляторною батарею ємністю 100 кВт∙год. Запас ходу складає приблизно 700 км.

Розкішні мінівени популярні в Китаї. Аналогічні моделі підготували BYD у співпраці з Mercedes-Benz, а також преміальний китайський бренд Hongqi.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely готують до презентації два недорогі електрокари за $20 000.