Начинка від Volvo та запас ходу 700 км: Geely готують розкішний електричний мінівен (фото)

Zeekr 009 стане однією з найбільших і найдорожчих моделей від Geely. Мінівен створювали на платформі електромобілів Volvo Polestar.

В інтернет потрапили перші фото Zeekr 009. Електричний мінівен від Geely презентують 26 серпня і він надійде у продаж під кінець року. Про це пише сайт CarNewsChina.

[ + – ] Електровен досягає 5,2 м у довжину Фото: CarNewsChina

Бренд Zeekr створений Geely для випуску дорогих електрокарів. Мінівен розроблений за участю фахівців Volvo та побудований на платформі SEA, яку також використовуватиме флагманський електромобіль Polestar 5. Це одна з найбільших моделей концерну Geely.

Розміри Zeekr 009:

довжина — 5 204 мм;

ширина — 2 024 мм;

висота — 1 856 мм;

колісна база — 3 205 мм.

[ + – ] Запас ходу Zeekr 009 складе приблизно 700 км Фото: CarNewsChina

Мінівен відрізняється кутовим дизайном із практично вертикальними стійками даху. Замість радіаторної решітки передбачений величезний хромований щит, а з боків встановлені тоненькі П-подібні фари.

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У салоні Zeekr 009 встановлені шість окремих сидінь, обшитих шкірою. Електромобіль отримав віртуальну панель приладів і проєкцію на лобове скло. Оснащення враховує електропакет, два люки в даху й автопілот.

[ + – ] В електрокара відразу два люки в даху Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар оснащений двигуном потужністю 272 к. с. та акумуляторною батарею ємністю 100 кВт∙год. Запас ходу складає приблизно 700 км.

Розкішні мінівени популярні в Китаї. Аналогічні моделі підготували BYD у співпраці з Mercedes-Benz, а також преміальний китайський бренд Hongqi.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely готують до презентації два недорогі електрокари за $20 000.