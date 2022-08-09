Ціна $20 000 та 600 км запасу ходу. Geely готують недорогі електромобілі (фото)

Електромобілі Geely Geometry змінилися зовні й отримали сучасну мультимедійну систему від Huawei. Недорогі седан і кросовер зможуть проїхати 600 км без підзарядки.

Опубліковано перші зображення електромобілів Geely Geometry G6 та M6. Вони будуть представлені незабаром і надійдуть у продаж до кінця року за ціною приблизно від 20 000 до 30 000 доларів. Про це пише сайт CarNewsChina.

Нові Geely Geometry G6 та M6 є покращеними версіями електричного седана Geometry A та кросовера Geometry C, відповідно. Ці моделі випускали з 2020 року і настав час для їхнього оновлення.

[ + – ] Седан Geely Geometry G6 Фото: Geely

Електромобілі Geely відрізняються від попередників дизайном передньої частини — їх нові довгасті фари з'єднані діодною смугою, а бампер став обтічнішим. Крім того, дизайнери відмовилися від характерного вираженого носа.

Автомобілі побудовані на одній платформі, а їхня колісна база досягає 2 700 мм. Седан Geely Geometry G6 дещо більший — досягає 4 752 мм у довжину проти 4 432 мм у кросовера М6. У G6 добре опрацьована аеродинаміка та низький (0,273) коефіцієнт лобового опору.

[ + – ] Кросовер Geely Geometry M6 Фото: Geely

Салон Geely Geometry розсекречений лише частково — видно збільшений дисплей на центральній панелі. Також заявлено, що електрокари отримають нову мультимедійну систему Harmony Huawei.

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Обидві моделі оснащені 204-сильним електромотором та акумуляторною батареєю ємністю 70 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить приблизно 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely розсекретили новий сімейний кросовер на базі Volvo. Він може з'явитись в Україні.