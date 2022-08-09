Цена $20 000 и 600 км запаса хода. Geely готовят недорогие электромобили (фото)

Электромобили Geely Geometry изменились внешне и получили современную мультимедийную систему от Huawei. Недорогие седан и кроссовер смогут проехать 600 км без подзарядки.

Опубликованы первые изображения электромобилей Geely Geometry G6 и M6. Они будут представлены в скором времени и поступят в продажу до конца года по цене примерно от 20 000 до 30 000 долларов. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Новые Geely Geometry G6 и M6 являются улучшенными версиями электрического седана Geometry A и кроссовера Geometry C, соответственно. Эти модели выпускали с 2020 года и пришло время для их обновления.

[ + – ] Седан Geely Geometry G6 Фото: Geely

Электромобили Geely отличаются от предшественников дизайном передней части – их новые продолговатые фары соединены диодной полосой, а бампер стал более обтекаемым. Кроме того, дизайнеры отказались от характерного выраженного "носа".

Автомобили построены на одной платформе, а их колесная база достигает 2700 мм. Седан Geely Geometry G6 несколько крупнее – достигает 4752 мм в длину против 4432 мм у кроссовера М6. У G6 хорошо проработана аэродинамика и низкий (0,273) коэффициент лобового сопротивления.

[ + – ] Кроссовер Geely Geometry M6 Фото: Geely

Салон Geely Geometry рассекречен лишь частично – виден увеличенный дисплей на центральной панели. Также заявлено, что электрокары получат новую мультимедийную систему Harmony от Huawei.

Важно

В Украине появился недорогой электрофургон грузоподъемностью 1,2 тонны (фото)

Обе модели оснащены 204-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет около 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что Geely рассекретили новый семейный кроссовер на базе Volvo. Он может появиться в Украине.