Начинка от Volvo и запас хода 700 км: Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)

Zeekr 009 станет одной из самых крупных и дорогих моделей от Geely. Минивэн создавали на платформе электромобилей Volvo Polestar.

В интернет попали первые фото Zeekr 009. Электрический минивэн от Geely презентуют 26 августа и он поступит в продажу под конец года. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

[ + – ] Электровэн достигает 5,2 м в длину Фото: CarNewsChina

Бренд Zeekr создан Geely для выпуска дорогих электрокаров. Минивэн разработан при участии специалистов Volvo и построен на платформе SEA, которую также будет использовать флагманский электромобиль Polestar 5. Это одна из самых крупных моделей концерна Geely.

Размеры Zeekr 009:

Длина — 5204 мм

Ширина — 2024 мм

Высота — 1856 мм

Колесная база — 3205 мм

[ + – ] Запас хода Zeekr 009 составит около 700 км Фото: CarNewsChina

Минивэн отличается угловатым дизайном с практически вертикальными стойками крыши. Вместо решетки радиатора предусмотрен огромный хромированный щит, а по бокам установлены тоненькие П-образные фары.

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В салоне Zeekr 009 установлены шесть отдельных сидений, обшитых кожей. Электромобиль получил виртуальную панель приборов и проекцию на лобовое стекло. Оснащение включает электропакет, два люка в крыше и автопилот.

[ + – ] У электрокара сразу два люка в крыше Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар оснащен мотором мощностью 272 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода составляет около 700 км.

Роскошные минивэны популярны в Китае. Аналогичные модели подготовили BYD в сотрудничестве с Mercedes-Benz, а также премиальный китайский бренд Hongqi.

Ранее Фокус сообщал, что Geely готовят к презентации два недорогих электрокара за $20 000.