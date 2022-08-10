Начинка от Volvo и запас хода 700 км: Geely готовят роскошный электрический минивэн (фото)
Zeekr 009 станет одной из самых крупных и дорогих моделей от Geely. Минивэн создавали на платформе электромобилей Volvo Polestar.
В интернет попали первые фото Zeekr 009. Электрический минивэн от Geely презентуют 26 августа и он поступит в продажу под конец года. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Бренд Zeekr создан Geely для выпуска дорогих электрокаров. Минивэн разработан при участии специалистов Volvo и построен на платформе SEA, которую также будет использовать флагманский электромобиль Polestar 5. Это одна из самых крупных моделей концерна Geely.
Размеры Zeekr 009:
- Длина — 5204 мм
- Ширина — 2024 мм
- Высота — 1856 мм
- Колесная база — 3205 мм
Минивэн отличается угловатым дизайном с практически вертикальными стойками крыши. Вместо решетки радиатора предусмотрен огромный хромированный щит, а по бокам установлены тоненькие П-образные фары.Важно
В салоне Zeekr 009 установлены шесть отдельных сидений, обшитых кожей. Электромобиль получил виртуальную панель приборов и проекцию на лобовое стекло. Оснащение включает электропакет, два люка в крыше и автопилот.
Китайский электрокар оснащен мотором мощностью 272 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода составляет около 700 км.
Роскошные минивэны популярны в Китае. Аналогичные модели подготовили BYD в сотрудничестве с Mercedes-Benz, а также премиальный китайский бренд Hongqi.
Ранее Фокус сообщал, что Geely готовят к презентации два недорогих электрокара за $20 000.